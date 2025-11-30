Bursa'da Pazar Yerinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Pazar Yerinde Yangın

Bursa\'da Pazar Yerinde Yangın
30.11.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım'da trafo odasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kapalı pazar alanındaki trafo odasında yangın çıktı. Pazar alanında bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'ndeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı'nda meydana geldi. Trafo odasından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla pazar alanını boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

YANGIN PANİĞİ! BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Elektrik idaresi ekiplerinin yaptığı incelemede, dumanın trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişi olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Yıldırım, İtfaiye, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Pazar Yerinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz
Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü
Mesud Barzani: ’’Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız’’ Mesud Barzani: ''Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız''
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Derbi öncesi kritik istatistik Bunu yapan maçı kazanıyor Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

20:59
Görüntüler infial yaratmıştı Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı
19:56
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
19:09
Yozgat’ta dev altın rezervi keşfi Değeri yaklaşık 4 milyar dolar
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar
19:08
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
18:15
Kalın bağırsağı yırtıldı Şaka diye makatına hava bastılar
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
17:55
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte’de dünya evine girdi
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 21:37:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Pazar Yerinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.