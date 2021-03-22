Su Günü'nde tasarruf uyarısı - Son Dakika

Su Günü'nde tasarruf uyarısı

22.03.2021 16:13
Su Günü'nde tasarruf uyarısı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ve törende su tasarrufunun önemine dikkat çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ve törende su tasarrufunun önemine dikkat çekildi. Bu arada BUSKİ tarafından düzenlenen SMS faturaya geçiş kampanyasında cep telefonu ve tablet kazanan talihliler de ödüllerine kavuştu.

Hayat kaynağı olan suyun doğru kullanımına dikkat çekmek maksadıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Tophane'deki Saltanat Kapı önünden başlayan yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, BESOB Başkanı Arif Tak, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, BUSKİ bürokratları, Bursa Mahalle Gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, Mahalle Gönüllüleri ellerindeki dövizlerle suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekti. Yürüyüşün ardından Orhangazi Parkı'nda düzenlenen törene Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su tasarrufunun önemine dikkat çekti. 'Türkiye ve Bursa su zengini' algısının çok yanlış olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için her bir bireyin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurguladı. Özellikle son 2-3 yıldır bütün dünyanın büyük bir kuraklık yaşadığını açıklayan Başkan Aktaş, "Bu kuraklık sebebiyle geleceğe dair endişelerimiz, kaygılarımız var. Ama biz kaygılanmakla kalmayıp, BUSKİ olarak ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ancak unutulmamalı ki yatırımların yanında tasarruf da büyük önem taşıyor. Bursa olarak 3 milyon 100 bin nüfusumuz var. Bir kişi günlük 1 litre su tasarruf etse 3 milyon 100 bin litre su tasarrufu sağlanmış olacak. Büyüklerimiz daha iyi bilirler, 80'li, 90'lı yıllarda su ile alakalı ciddi sıkıntılar varken, son 30 yılın en kurak mevsimini yaşadığımız bu sene, bir gün bile su kesintisi yapmadık" dedi.

Çınarcık, 750 milyonluk yatırım

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajlarında su seviyesinin yükselmeye başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya getirilmesiyle ilgili projemiz bitti. Arıtma tesisi ve depo projeleri de DSİ tarafından bize teslim edilecek. Böylelikle 2023 senesinde mevcut barajlarımızın iki katı su rezervine sahip bir kaynağa daha sahip olacağız. Bu da en az 30 yıl boyunca hiçbir şekilde su sorunu yaşamayacağız anlamına geliyor. Bu yaklaşık 750 milyon liralık bir yatırım. Ancak her birimiz suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Bizler inançlı insanlarız. İnancımız gereği israfın haram olduğunu unutmayalım. Bu konuda herkesten hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de vatandaşları suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyardı.

SMS fatura kazandırdı

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kağıt tasarrufu ile ağaç kesilmesini önlemeye yönelik olarak başlattığı SMS faturaya geçiş kampanyasının talihlileri de Dünya Su Günü'nde ödüllerine kavuştu. SMS faturaya geçen Ahmet Erol, Nurettin Emmez, Esen Karasu, Yeşeren Mutlu, Turgut Şenarya, Necla Kaplan, Recep Ulu, Gülmustafa Olcer, Kemal Çelikbaş, Mustafa Şekerci, Ömür Can Kurtuluş, Ali Kümbetlioğlu, Havva Karagün, Semih Biricik, Ali Osman Türkmen ve Halit Tarhan çekilişle cep telefonu kazandı. Aynı kampanyada Mehmet Yazıcı, Nimet Hülya, Sibel Çavuş, Ali Rıza Yağcı, Yahya Güneş, Arif Ataç, Mustafa Aknur, Erhan Özet, Fatma Meral Özbarlas, Sedat Özçalık, Hüseyin Güner, İrem Eren, Mehmet Yılmaz, Sevginur Yıldız, Sedat Yıldırım ve Canan Ak da tablet sahibi oldu. Talipler ödüllerini Başkan Aktaş ve protokol üyelerinin elinden aldı.

BUSKİ tarafından Orhangazi Parkı'na kurulan stantta vatandaşlara BursaSu, çocuklar için boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - BURSA

Su Günü'nde tasarruf uyarısı
Su Günü'nde tasarruf uyarısı
Su Günü'nde tasarruf uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Su Günü, Tophane, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su Günü'nde tasarruf uyarısı - Son Dakika


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