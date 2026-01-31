Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu - Son Dakika
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
31.01.2026 11:18
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Bursa'da iki sürücü arasında "yol verme" meselesinden çıkan kavga film sahnelerini aratmadı. Birbirine uçan tekmeyle saldırıp gözaltına alınan sürücülerin ehliyetine el konuldu, toplam 13 bin TL idari ceza uygulandı ve psikotekniğe sevk edildi.

Bursa-İzmir yolu üzerinde "yol verme" meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.

Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

SÜRÜCÜLERE 13 BİN TL CEZA

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu tespit etti. İki sürücü gözaltına alındı. Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı.

Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

PSİKOTEKNİĞE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan aday sürücü olduğu öğrenilen Emirhan A.'nın ehliyetine süresiz el konulurken, diğer sürücünün de ehliyetine el konulup psikotekniğe sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu - Son Dakika
