Bursa'daki "çevre dostu" meslek lisesi okullara enerjiden tasarruf ettiriyor

Bursa'daki Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje çalışmaları kapsamında başka okulların enerji verimliği konusundaki ihtiyaçlarını karşılayarak bu alanda öncülük ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında seçilen Yıldırım ilçesindeki meslek lisesi 4 alanda 800 öğrencisiyle eğitim öğretime devam ediyor.

Kimya Teknolojileri Alanı diğer okulların iç ve dış cephe boyalarını üretiyor. Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı enerji tasarrufu için okulların kompanzasyon panolarını (enerji güç katsayısını düzeltmek için kondansatör ve ölçü aletlerinin bulunduğu pano) yeniliyor. Bilişim Teknolojileri Alanı da Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimince yürütülen Enerji Verimliliği Portalı (EVeP16) kapsamında yazılım çalışmaları yapıyor.

Bursa'da tek olan Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı ise hem Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hem de başka okulların çatılarına güneş enerjisi santrali kurmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Okulun Müdür Yardımcısı Çetin Öztürk, AA muhabirine, meslek lisesinin "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi"nde tüm alanlarıyla aktif çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda 17 okulun iç ve dış cephe boyalarının, öğretmenler gözetiminde lisenin öğrencileri tarafından üretileceğini belirten Öztürk, "Aynı zamanda 17 okulun güneş enerjisi santralleri okulumuz tarafından kurulacak. Ayrıca okulların enerji verimliliğini artırmak için Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından bu okulların panoları yapılacak. Bu kapsamda oluşacak döner sermaye ile öğrencilerimize ücret verilecek ve okulumuzun bazı giderleri karşılanacak." dedi.

Öğrencilerin yerinde öğrenerek mezun olduktan sonra işletmelerde daha rahat uygulama yaptığını vurgulayan Öztürk, bu sayede büyük bir tecrübe kazandıklarını anlattı.

Projeyle hem okulun ihtiyaçlarının karşılandığını hem de başka eğitim kurumlarına destek sağlandığını dile getiren Öztürk, "Günümüzde enerji çok değerli ve pahalı. Enerji maliyetlerini düşürmek için bütün okullarımızda güneş enerjisi sistemlerini kuruyoruz. Ayrıca çatımıza da güneş enerji sistemi kuruyoruz. İlgili kurumlarla protokoller yaptık. Ürettiğimiz enerjiyi okulumuzda kullanacağız, fazla olan enerjiyi de satıp okula kazanç sağlayacağız." diye konuştu.

"Okullarımızın önünde elektrikli şarj istasyonları kuracağız"

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Şefi Hüseyin Şahin de yenilenebilir enerjinin önemine dikkati çekti.

Devletin bu alanda teşvikler verdiğini hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Artık ev kullanıcıları bile kendi çatılarına bu sistemleri kurdurmaya başladı. Bundan dolayı sektörde teknik eleman ihtiyacı çok fazla oluştu. Öğrencilerimize okullara güneş enerji santrali kurulurken deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Okuldan mezun olduktan sonra çok rahat bir şekilde bu sektör iş imkanına sahip oluyorlar. Okullara kurulacak güneş enerji santrallerinin montajını tamamen biz yapacağız. Bununla birlikte rüzgarı iyi olan okullarda özellikle dağ bölgelerindeki okullarda da rüzgar enerji sistemleri kurmayı düşünüyoruz. Bursa otomotivde öncü olduğu için okullarımızın önünde elektrikli şarj istasyonları kuracağız."

Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Zeki Özgen, kurdukları kompanzasyon panolarıyla okulların şebekeden çektiği elektrik yükünü azaltarak enerji tasarrufu sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra okulların aydınlatma sistemlerini led teknolojili ürünlerle değiştirdiklerini kaydeden Özgen, "Sadece aydınlatmadan yüzde 60-70 tasarruf etmiş olacağız. Kompanzasyon panosu takılan okullarda ise yaklaşık yüzde 20-25 daha az enerji çekiliyor." ifadesini kullandı.

Elektrik, su ve doğal gaz verileri EVeP16 portalıyla takip ediliyor

Kimya Teknolojileri Alan Şefi Sabri Yıldırım, Bursa'daki 17 okulun iç ve dış cephe duvar boyalarını üretecekleri bilgisini verdi.

Lisede genel temizlik ürünlerinin de üretildiğini aktaran Yıldırım, "Evsel temizlik ürünleri, sıvı sabun, yüzey temizleyici gibi ürünler üretiyoruz. Burada öğrencilerimiz yaparak, yaşayarak öğreniyor. Kimya bölümünde 200 öğrencimiz var. Hem kamu kuruluşlarına hem de özel sektöre ürünler üretebiliyoruz. Kapasitemiz oldukça iyi. Hedefimiz önce merkez ve ilçelerdeki okulların ihtiyaçlarını karşılamak, sonra bütün Türkiye'ye ürün göndermek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ayhan Ateş ise proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların kullandığı EVeP16 ile ilgili alanda öğrencilere eğitimler verildiğini dile getirdi.

Portalla elektrik, su ve doğal gaz verilerinin online takip edilebildiğine değinen Ateş, şu bilgileri paylaştı:

"Okullarımız bu portalı aktif bir şekilde kullanıyor. Portalda okulların ve kurumların uzaktan sayaç okuması, fatura takibi gibi bilgiler yer alıyor. Bu kapsamda okul ve kurumların sayaçları mekanik sayaçlardan uzaktan okumalı sayaçlara değiştirildi. Bununla beraber veriler otomatik bir şekilde serverlara aktarılıyor. Portal aracılığıyla okul ve kurumlar verilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Ayrıca raporlamalar ve veri analizleri yapılıyor. Buradaki bilişim bölümü öğrencileri de hem yazılım öğreniyor hem de sayaç değiştirilmesi gibi belli kısımlarında görev alıyorlar."