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Bursa'daki trafik kazasında 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'daki trafik kazasında 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi

27.11.2021 15:46

Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya'nın İstanbul'dan, yanındaki 3 gönüllüyle birlikte kentteki bir programa katılmak için yola çıktığı belirtildi.

Bugün saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tır şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

HIZ KADRANI 150 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Bursa'daki trafik kazasında 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi

İstanbul, İzmir, Bursa, İHH, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki trafik kazasında 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki trafik kazasında 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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