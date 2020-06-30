- Bursa denemesinin kazananları belirlendi - Son Dakika

- Bursa denemesinin kazananları belirlendi

- Bursa denemesinin kazananları belirlendi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını 'Bursa Günlüğü'nün, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini içeren mekanları konu alan ödüllü deneme yarışması sonuçlandı.

- Bursa denemesinin kazananları belirlendi

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BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını 'Bursa Günlüğü'nün, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini içeren mekanları konu alan ödüllü deneme yarışması sonuçlandı. Birincinin 6 bin TL ödüllendirileceği yarışmada ilk 5 eser sahibine toplam 13 bin TL para ödülü verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ve tarih, kültür, edebiyat penceresinden Bursa'ya ayrı bir ışık tutan Bursa Günlüğü tarafından düzenlenen deneme yarışmasının kazananları belirlendi. Sadece Bursa'dan değil Türkiye'nin pek çok ilinden yoğun ilgi gören yarışmaya 300'e yakın edebiyat gönüllüsü katıldı. Mustafa Özçelik, Akif Durmuş, Dr. Mustafa Baki Efe, Mehmet Esen, Sefer Göltekin ve M. Sedat Sert'ten oluşan Seçici Kurul, tüm eserleri titizlikle değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede "Bursa'da Sarışın Bir İnceliğin İkindi Portresi" başlıklı denemesiyle Yaşar Bayar birinci, "Köşeler ve İzler" başlıklı denemesiyle Kübra Çetin ikinci ve "Kalbimin Dal Ucunda Bursa" başlıklı denemesiyle İbrahim Şaşma üçüncü oldu. "Şehri Görmek ve Anlamak Üzerine" başlıklı denemesiyle dördüncü olan Serkan Erden ve "Şehr-i Bursa'dan Bursa Şehrine" başlıklı denemesiyle beşinci olan Sema Dinç de teşvik ödülü almaya hak kazandı. Birincinin 6.000, ikincinin 4.000, üçüncünün 2.000, dördüncü ve beşincinin 500'er TL kazandığı yarışmanın sonucunda, derece giren eserlerle birlikte yarışmaya katılan bazı eserlerin bir kitapta toplanıp yayınlanacağı da ifade edildi.

Hayat edebiyatla güzelleşir

Yarışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehir kültürüne ve hafızasına katkı sağlamak amacıyla yayınladığımız, Türkiye'nin her yerinden teveccüh gören Bursa Günlüğü dergimizin düzenlemiş olduğu Deneme Yarışması'na katılım sağlayan her bir yarışmacıya ve değerlendirmeyi titizlikle yürüten Seçici Kurul üyelerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün yarışmacıların heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği an geldi. Meşakkatli ve hassas değerlendirme neticesinde yarışmanın kazananları belirlendi. Eserleriyle dereceye giren değerli yazarları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca Seçici Kurul'da yer alan her bir üyeye, zorlu değerlendirme sürecinde gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Bursa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun yıl dönümü olan 11 Eylül 2020 tarihinde, görkemli bir ödül töreni yapacağız. Edebiyatla kalın zira hayat edebiyatla güzelleşir" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Bursa denemesinin kazananları belirlendi - Son Dakika

Son Dakika

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