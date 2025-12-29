Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Konum bilgisi dahi eklemiş - Son Dakika
Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Konum bilgisi dahi eklemiş

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Konum bilgisi dahi eklemiş
29.12.2025 16:58
Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Konum bilgisi dahi eklemiş
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden Zafer Umutlu'nun, aylar önce Bursa'nın İnegöl ilçesinden konum bilgisi de ekleyerek sosyal medyada video paylaştığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve düzenlenen operasyonda, DEAŞ'lı teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını açıkladı.

KONUM BİLGİSİ EKLEYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞ

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan DEAŞ üyesi Zafer Umutlu'nun geçmişteki sosyal medya faaliyetleri de incelendi. Yapılan incelemede, Umutlu'nun aylar önce Bursa'nın İnegöl ilçesinden konum bilgisi ekleyerek video paylaştığı belirlendi.

Bursa detayı ortaya çıktı: Etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı aylar önce İnegöl'den paylaşım yapmış

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Söz konusu paylaşımın, teröristin farklı illerde bulunduğuna ve örgütsel hareketliliğine işaret ettiği değerlendirilirken, güvenlik güçlerinin dijital materyaller üzerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    polisin catismaya girmesine gerek yoktu kaldiklari evi havaya ucursalardi daha iyi olurdu avrupa ve abd dede aynini yapiyor teror orgutiyle yakin catismaya girmiyorlar ucuruyorlar havaya 0 0 Yanıtla
