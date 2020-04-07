Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

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Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı
15 dakika önce
Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındıBURSA'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı
BURSA'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Keles İlçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Coronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Yazıbaşı Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:56 Kaynak: DHA
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