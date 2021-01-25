Son dakika haber: Bursa'nın yöresel ürünlerinden "Sorgun peyniri"nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor - Son Dakika

Son dakika haber: Bursa'nın yöresel ürünlerinden "Sorgun peyniri"nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor

25.01.2021 11:51

Son dakika haberi... Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'e bağlı kırsal Sorgun Mahallesi'nde geleneksel yöntemle üretilen peynirin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'e bağlı kırsal Sorgun Mahallesi'nde geleneksel yöntemle üretilen peynirin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Uludağ'ın güney yamaçlarında 1600 metre rakımlı alanda 6 asırlık geçmişe sahip, eskiden köy statüsünde olan 850 nüfuslu mahallenin halkı, asırlardır atalarından gelen "Sorgun peyniri"nin üretimini sürdürüyor.

Kışın zor şartlarda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütleri değerlendirmek için güçlerini birleştiren mahalleliler, 1969'da Sorgun Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde 1980'lerde başlayan peynir üretimi, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü ve Keles Kaymakamlığının destekleriyle 1999'da açılan süt işleme tesisi ile daha geniş bir alana yayıldı.

Yaylalarda otlatılan büyükbaş hayvanlardan sağılan sütler tesise getirilerek işleniyor. Üretim aşamasında 4 kişinin çalıştığı işleme tesisinde günlük 3,5 ton sütten yaklaşık 500 kilogram peynir üretiliyor.

Mayası, aroması ve sütün işlenişi bakımından kendine has özellikleri bulunan Sorgun peyniri mayalandıktan sonra olgunlaşması için 6 ay bekletilerek satışa sunuluyor. Sınırlı miktarda üretilen bu lezzetli ve doğal peynirden almak isteyenler, önceden sipariş veriyor.

Kaymakamlığın girişimleriyle Sorgun peyniri, Ticaret Bakanlığınca "yöresel ürün" olarak tescillendi.

"Tesisi desteklemeye çalışıyoruz"

Keles Kaymakamı Kübra Teymur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun Mahallesi'nin ilçe merkezine 20 dakika uzaklıkta yer aldığını söyledi.

Geçimini genellikle tarım, hayvancılık ve ormancılıktan sağlayan halkın kooperatif çatısı altında bir araya gelmesinin büyük avantaj olduğunu belirten Teymur, şöyle devam etti:

"Kooperatifle günümüzde 10 kişiye hatta giderek artan bir sayıda istihdam sağlıyorlar. Sorgun peyniri, tadanlara kendi reklamını yaptırıyor ama biz yerel bazda kalmak istemiyoruz, ulusal çapta tanınmak istiyoruz. Bu hususta Kaymakamlık olarak elimizden gelen ne varsa destek sağlıyoruz. Daha çok gerekli yerlerle görüşüp makine ve teçhizat anlamında tesisi desteklemeye çalışıyoruz."

Kooperatifi başkanı Hüseyin Yavuz da üyelerinin ürünlerini değerlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

Yavuz, "Mandıramızda ürettiğimiz ürünleri pazarlayarak üyelerimize katkıda bulunuyoruz. Kooperatif olarak kar payı dağıtmıyoruz ancak 180 üyemize yemi ucuza getirip, sütünü piyasanın çok üstünde bir fiyata satın alıyoruz. Çevre köylerden, Domaniç'in köylerinden bile süt alıp mallarına değer katmış oluyoruz." dedi.

Tesiste 16 yıldır çalışan peynir üretim ustası Şenol Demir ise günlük 3,5 ton süt işleyebildiklerini ancak kapasitelerinin 5 ton civarında olduğunu belirtti.

Peynirlerin Bursa ve ilçeleri dışında Kocaeli, Kütahya gibi çevre illere satıldığını aktaran Demir, "Müşterilerimizden yoğun talep gelmeye başladı. Artan taleple daha çok üretim yapıp peynirimizi satmak istiyoruz." diye konuştu.

Son dakika haber: Bursa'nın yöresel ürünlerinden Sorgun peyniri nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor
Son dakika haber: Bursa'nın yöresel ürünlerinden Sorgun peyniri nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor
Son dakika haber: Bursa'nın yöresel ürünlerinden Sorgun peyniri nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor
Son dakika haber: Bursa'nın yöresel ürünlerinden Sorgun peyniri nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor

Sorgun Mahallesi, Sorgun, Keles, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Bursa'nın yöresel ürünlerinden 'Sorgun peyniri'nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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