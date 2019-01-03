"Bursa Renkli Bir Çiçek Bahçesi"

Ziyarette BADEF'e bağlı dernek yöneticileri ve üyeler hazır bulunurken, Başkan Aktaş'a Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti. Bursa'yı renkli bir çiçek bahçesine benzeten Başkan Aktaş, "Bursa Osmanlı'nın o bereketini, o güzelliğini bugün bile muhafaza ediyor. Bursa çok güzel bir şehir ama tabii çok hızlı büyümüş bir şehir. Bursa'nın bazı sorunları sıkıntıları var. İnsanlık var oldukça sorunlar hep olacak" diye konuştu.

Onlar gibi olmayalım

Türkiye'nin bulunduğu bölge açısından zor bir yerde bulunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. "Ateş hattı yüksek bir bölgede yaşıyoruz" diyen Başkan Aktaş, "Ülkenin yüksek tansiyonun düşürülmesine ihtiyaç var. Biz ateş hattı yüksek bir bölgede yaşıyoruz. Etrafımızdaki Suriye, Irak, İran, Yunanistan, Bulgaristan, Kafkaslar baktığınızda her taraf ateş çemberi. 81 nüfuslu bir ülkeyiz. Ciddi renkli bir popülasyona sahibiz. Dolayısıyla bu ülkenin istikrarı ve devamlılığı noktasında nazarı olan, gözü olan ülkeler var. Bir sürü hesaplar, kitaplar yapanlar var. Türkiye olmadan burada bir hesap yapmak imkansız. Her şeyi tartışalım, konuşalım ama birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, bu ülkeye olan bağlılığımızı lütfen tartışmayalım. Şuan etrafımızda sorunları ve sıkıntıları olan ülkeleri inceleyin. Onları hep fitne ve fesatla böldüler farklı fraksiyonlara ayırdılar. Biz onlar gibi olmayalım" dedi.

Önemli olan iyi insan olmak

Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden insanların görmesi için turizm atılımı yaptıklarını da belirten Başkan Aktaş, şehirlerde yaşanan çoğu sıkıntının fiziki şartlardan değil kurallara uyulmadığından kaynaklandığını söyledi. Çok farklı yerlerden insanların Bursa'da var olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bizim inancımıza göre üstünlük takvadadır, iyi insan olmaktadır. Kişinin nereden olduğunun bir önemi yoktur. Bizim ortak değerimiz bayrağımız. Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak bizim ortak ülkümüz. Bursa çok güzel bir şehir. Zaten güzel olduğu için hep beraber buradayız. Burada birçok insan farklı yerlerden, yıllar önce, asırlar önce gelmişler ve sonrasında artık etle tırnak gibi olmuşlar. Ve bu şehri oluşturmuşlar. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile Bursa, sadece Türkiye'de yaşayanların değil herkesin, bütün dünya insanlarının tanıması görmesi gereken bir yer. Bu yüzden Turizm diyoruz. İyi bir insan olmak, iyi ahlaka sahip olmak ve iyi bir şehirli olmak bizim olmazsa olmazımızdır. Biz hepimiz iyi bir birey olduğumuzda Bursa daha da yaşanabilir hale gelir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından dernek yöneticileri ve üyelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Aktaş, misafirperverliklerinden dolayı BADEF yöneticilerine teşekkür etti. BADEF Başkanı Ensar Seyhan ise ziyaretinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.