Bursaspor'da 7 oyuncu görüşme odasına - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'da 7 oyuncu görüşme odasına - Son Dakika Spor

Bursaspor'da 7 oyuncu görüşme odasına

6 saat önce

Koronavirüs salgını, hayatı olumsuz etkilediği gibi bu durum spora da yansıdı.

Bursaspor'da 7 oyuncu görüşme odasına, System.String[]

Koronavirüs salgını, hayatı olumsuz etkilediği gibi bu durum spora da yansıdı. Ligler ertelenirken, sürece dair karar ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Kulüpler ise antrenmanlarına geçici süreliğine son verirken, diğer bir yandan da yöneticiler sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan oyunculara yoğunlaştı.

Bursaspor'da da, 7 oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Selçuk Şahin, Aykut Akgün, Yevgen Seleznov, Abdullahi Shehu, Emrullah Şalk'ın yanı sıra Demir Grup Sivasspor'dan yarım sezonluğuna kiralanan Abdou Razacak Traore ile Aytemiz Alanyaspor'dan kiralan Tayfur Bingöl'ün de sözleşmeleri 31 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak. Yeşil beyazlı yönetim ise, bir yandan ligler ile ilgili olarak alınacak kararı beklerken; diğer yandan da oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin geleceği ile ilgili ise UEFA ile birlikte hareket ederken; UEFA, 55 ülke federasyonu ile video konferans aracılığıyla yarın toplantı yapacak. Toplantı sonucunda futbolun bu sezonki geleceği ile ilgili yol haritası belirlenecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önceki yaptığı açıklamada ise ligleri 27 Haziran tarihine kadar bitirmek istediklerini duyurdu.

HAZİRAN AYINDA DA OYNAYABİLECEKLER

Birçok kulübü kapsayan soru işaretlerinden biri de, liglerin Haziran ayına sarkması halinde sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili nasıl bir yol izleneceği. Bu noktada TFF nezdinde profesyonel futbolcuların, kulüpler ile yaptığı sözleşme gereği, sözleşme bitiş tarihleri 31 Mayıs 2020 olarak belirleniyor. Ancak olağanüstü durumlar sebebiyle liglerin ertelenmesi halinde sözleşme, sezon sonuna kadar geçerliliğini sürdürüyor. Buna göre 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi bitecek oyuncular, liglerin Haziran ayına sarkması halinde de forma giyebilecek.

SELÇUK OYNAMAK İSTİYOR

Bursaspor'da sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek oyunculardan Selçuk Şahin, 1 yıl daha futbol oynamak istediğini ifade etti. Bu sezon yeşil beyazlı forma ile toplam 18 maça çıkarken, 3 gole imzasını attı. Bursa'da mutlu olduğunu her defasında dile getiren Abdullahi Shehu için ise sözleşmenin uzatılması bekleniyor. 2017/18 sezonunun devre arasında takıma katılan Nijeryalı oyuncu, bu sezonun değişmez isimleri arasında yer alırken yeşil beyazlı forma ile 53 maça çıktı, 5 kez gol sevinci yaşadı.

SELEZNOV EN GOLCÜ İSİM

Bursaspor'un en golcü ismi Yevgen Seleznov da, sezon başında yeşil beyazlı takıma katılırken toplam 26 maçta 11 gol ve 3 asist ile oynadı. 34 yaşındaki oyuncunun geleceği ile ilgili karar, yönetim ile teknik heyetin görüşmesinin ardından netleşecek. Devre arası Aytemiz Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl de, sözleşme sonu ile Akdeniz ekibine dönecek. Abdou Razack Traore de sözleşme sonu ile birlikte Sivas'ın yolunu tutacak. Devre arasında transfer edilen Emrullah Şalk'ın geleceği de görüşmelerin ardından netleşecek.


Koronavirüs, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:52 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 20:09:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'da 7 oyuncu görüşme odasına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]