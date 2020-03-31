Bursaspor'da 7 oyuncu görüşme odasına

Koronavirüs salgını, hayatı olumsuz etkilediği gibi bu durum spora da yansıdı. Ligler ertelenirken, sürece dair karar ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Kulüpler ise antrenmanlarına geçici süreliğine son verirken, diğer bir yandan da yöneticiler sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan oyunculara yoğunlaştı.

Bursaspor'da da, 7 oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Selçuk Şahin, Aykut Akgün, Yevgen Seleznov, Abdullahi Shehu, Emrullah Şalk'ın yanı sıra Demir Grup Sivasspor'dan yarım sezonluğuna kiralanan Abdou Razacak Traore ile Aytemiz Alanyaspor'dan kiralan Tayfur Bingöl'ün de sözleşmeleri 31 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak. Yeşil beyazlı yönetim ise, bir yandan ligler ile ilgili olarak alınacak kararı beklerken; diğer yandan da oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin geleceği ile ilgili ise UEFA ile birlikte hareket ederken; UEFA, 55 ülke federasyonu ile video konferans aracılığıyla yarın toplantı yapacak. Toplantı sonucunda futbolun bu sezonki geleceği ile ilgili yol haritası belirlenecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir , daha önceki yaptığı açıklamada ise ligleri 27 Haziran tarihine kadar bitirmek istediklerini duyurdu.

HAZİRAN AYINDA DA OYNAYABİLECEKLER

Birçok kulübü kapsayan soru işaretlerinden biri de, liglerin Haziran ayına sarkması halinde sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili nasıl bir yol izleneceği. Bu noktada TFF nezdinde profesyonel futbolcuların, kulüpler ile yaptığı sözleşme gereği, sözleşme bitiş tarihleri 31 Mayıs 2020 olarak belirleniyor. Ancak olağanüstü durumlar sebebiyle liglerin ertelenmesi halinde sözleşme, sezon sonuna kadar geçerliliğini sürdürüyor. Buna göre 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi bitecek oyuncular, liglerin Haziran ayına sarkması halinde de forma giyebilecek.

SELÇUK OYNAMAK İSTİYOR

Bursaspor'da sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek oyunculardan Selçuk Şahin, 1 yıl daha futbol oynamak istediğini ifade etti. Bu sezon yeşil beyazlı forma ile toplam 18 maça çıkarken, 3 gole imzasını attı. Bursa'da mutlu olduğunu her defasında dile getiren Abdullahi Shehu için ise sözleşmenin uzatılması bekleniyor. 2017/18 sezonunun devre arasında takıma katılan Nijeryalı oyuncu, bu sezonun değişmez isimleri arasında yer alırken yeşil beyazlı forma ile 53 maça çıktı, 5 kez gol sevinci yaşadı.

SELEZNOV EN GOLCÜ İSİM

Bursaspor'un en golcü ismi Yevgen Seleznov da, sezon başında yeşil beyazlı takıma katılırken toplam 26 maçta 11 gol ve 3 asist ile oynadı. 34 yaşındaki oyuncunun geleceği ile ilgili karar, yönetim ile teknik heyetin görüşmesinin ardından netleşecek. Devre arası Aytemiz Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl de, sözleşme sonu ile Akdeniz ekibine dönecek. Abdou Razack Traore de sözleşme sonu ile birlikte Sivas'ın yolunu tutacak. Devre arasında transfer edilen Emrullah Şalk'ın geleceği de görüşmelerin ardından netleşecek.