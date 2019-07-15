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Bursaspor taraftarları Hakkari'de kurban kesti

6 saat önce

Bursaspor taraftarları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birli Günü kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit ve gaziler için kurban kesti.

Bursaspor taraftarları Hakkari'de kurban kesti, System.String[]
Bursaspor taraftarları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birli Günü kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit ve gaziler için kurban kesti.
Bursaspor taraftar grubu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yılında şehitler için Yüksekova'da kurban kesmeye karar verdi.
İlçeye gelen 4 Bursaspor taraftarı, şehitler için satın aldıkları 11 kurbanlık hayvanı, ilçe merkezindeki Polis Özel Harekat Yaşam Merkezi bahçesinde dualar eşliğinde kesti.
Kesilen kurbanların etleri, Polis Özel Harekat Yaşam Merkezi'ne bağışlandı.
Taraftarlar adına açıklama yapan Ali Torlak, 15 Temmuz 2016'da olayın ehemmiyetini fark eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a inerek halkıyla omuz omuza alçaklara karşı durduğunu söyledi.
Erdoğan'ın çağrısı üzerine halkın sokaklara akın ettiğini belirten Torlak, şunları kaydetti:
"Bizim milletimiz çok asil. 1071'den beri vatanı, bayrağı ve dini için ölmeyi şeref addeden liderlerle birlikte omuz omuza bin yıldır ayaktadır. Ne Malazgirt'i ne Niğbolu'yu ne Çanakkale'yi ne Kut'ül Amare'yi ne de 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız."
Programa, Kaymakam Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdür Vekili Veli Göçmen ile polisler katıldı.
Bursaspor, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:47 Kaynak: AA
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