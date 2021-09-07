BUÜ'lü akademisyene Tiyatroya Akademik Katkı Ödülü - Son Dakika

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından gerçekleştirilen 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri Töreni'nde Tiyatroya Akademik Katkı Ödülü, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve KARAKUM Müdürü Dr. Öğr. Ü. İbrahim İ. Öztahtalı'ya verildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla İstanbul'da dağıtıldı. Etkinlik kapsamında verilen Tiyatroya Akademik Katkı Ödülü, BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Drama Yazarlığı ve Dramaturji ASD Başkanı ve BUÜ KARAKUM Müdürü Dr. Öğr. Ü. İbrahim İ. Öztahtalı'nın oldu.

Kadıköy Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan ödül törende ünlü tiyatro sanatçıları; Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Bergüzar Korel, Ediz Hun, Nevra Serezli'ye de onur ödülleri dağıtıldı. Öztahtalı, oldukça samimi bir ortamda geçen ödül töreninde organizasyonda emeği geçen Yeni Tiyatro Dergisi yönetimine teşekkür etti. Öztahtalı, sanat hayatına olumsuz etki eden pandeminin gölgesinde tiyatronun kısa sürede toparlanacağına inandığını söyledi. Öztahtalı ayrıca; "Üniversitem ve Fakültem adına aldığım bu Uluslararası ödülü Bursa'da geleneksel tiyatromuzun köklerini oluşturan Karagöz ve Hacıvat'a armağan ediyorum" dedi.