BBP Genel Başkanı Destici'den 12 Eylül darbesinin 42. yılı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den 12 Eylül darbesinin 42. yılı açıklaması Açıklaması

12.09.2022 11:02
BBP Genel Başkanı Destici'den 12 Eylül darbesinin 42. yılı açıklaması Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Eylül darbesinin 42. yılında yaraların hala kapanmadığını, acıların dinmediğini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Eylül darbesinin 42. yılında yaraların hala kapanmadığını, acıların dinmediğini ifade etti.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül 1980 darbesini, üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen üzüntü, acı ve hayal kırıklıklarıyla hatırladıklarını belirtti.

Darbe dönemindeki birçok provokasyon, suç ve komplonun aydınlatılamadığına, sayısız mağdur ve mazlum olduğuna işaret eden Destici, "O dönemde bünyemize sokulan ve bedellerini hala ödediğimiz hastalıklar din, mezhep, bölge, ideolojik ve etnik kökenlere dair farklılıkların çatışma zemini haline getirilmesi, bugün hala tamamı ile çözemediğiniz problemler olarak önümüzde duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesinin 42. yılında yaralarımız kapanmadı, acılarımız dinmedi. Millet olarak ciddi bir muhasebeye, camia olarak ise hatıralarımızı yaşatmaya, hatıralarımıza sarılmaya, ortak hikayemiz, ortak acılarımız, ortak sevdalarımız, ortak ideallerimizin etrafında bir araya gelmeye ihtiyacımız var."

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, 12 Eylül Darbesi, Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den 12 Eylül darbesinin 42. yılı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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