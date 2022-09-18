BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da konuştu Açıklaması

18.09.2022 12:40
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk'ün gücünü sınamaya kalkarsanız, Pasinler'de hangi akıbeti yaşamışsanız, Malazgirt'te hangi akıbeti yaşamışsanız, İstanbul surları önünde hangi akıbeti yaşamışsanız, bugün de aynı akıbeti yaşarsınız. Aklınızı başınıza alın.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk'ün gücünü sınamaya kalkarsanız, Pasinler'de hangi akıbeti yaşamışsanız, Malazgirt'te hangi akıbeti yaşamışsanız, İstanbul surları önünde hangi akıbeti yaşamışsanız, bugün de aynı akıbeti yaşarsınız. Aklınızı başınıza alın. Tarihi iyi bilmemiz lazım." dedi.

Kentte, Müceldili Konağı'nda sivil toplum kuruluş temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Destici, partilerinin, 30 yıllık bir geçmişiyle hep temiz, doğru, dürüst, ahlaklı, devletten ve ülkeden, milletten yana siyasetin temsilcisi olduğunu, bu anlamda da milletin gönlünde büyük bir yer edindiğini söyledi.

Partilerine olan ilgiyi, sandıkta aynı oranda oya çeviremediklerini belirten Destici, önümüzdeki seçimlerde vatandaşların, teşkilatların büyük bir gayretiyle bunu sandıkta da oya çevireceklerini ümit ettiğini belirtti.

Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması, akabinde de Cumhur İttifakı'nın TBMM'de bugün var olan çoğunluğunun korunması hatta bunun üzerine çıkarılması için gayret göstereceklerini vurguladı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle şehitleri yad eden Destici, gazileri de sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamladığını bildirdi.

Bugünün, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birinin yaşandığı, Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu topraklarında o dönemin yer yüzündeki en büyük devletlerinden birisi olan Bizans ile karşı karşıya geldiği Pasinler Savaşı'nın yıl dönümü olduğunu dile getiren Destici, bu zaferi tekrar kutladığını, bu zaferin büyük Türk Devleti'ne ve milletine, Erzurum'a hayırlı ve kutlu olmasını diledi.

Zaferin önemine dikkati çeken Destici, "Erzurum'dan bütün dünyaya bir kez daha sesleniyorum. Türk'ün gücünü sınamaya kalkarsanız, Pasinler'de hangi akıbeti yaşamışsanız, Malazgirt'te hangi akıbeti yaşamışsanız, İstanbul surları önünde hangi akıbeti yaşamışsanız, bugün de aynı akıbeti yaşarsınız. Aklınızı başınıza alın. Tarihi iyi bilmemiz lazım." diye konuştu.

Ermenistan'ın, emperyalistlerin kışkırtmasıyla boyunun ölçüsüne bakmadan, gücüne kuvvetine bakmadan hareket ettiğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Ermenistan'a diyoruz ki ey Ermenistan, aklını başına al. Eğer bu emperyalistlerin kışkırtmasıyla Türklere, Türk milletine, Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye, saldırmaya devam edersen bil ki bu büyük Türk milletinin gücü ve kudreti seni tarih sahnesinden de coğrafyamızdan da silmeye yeter de artar bile. Türk'ün bunu yapacak gücü ve kuvveti vardır."

Yaklaşık 10 yıldır mazotun üzerindeki özel tüketim vergisi ve KDV'nin, çiftçiden, üretenden alınmamasını istediklerini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Adı üzerinde özel tüketim vergisi, adam özel tüketmiyor ki üretmek için tüketiyor. Ekmek için tüketiyor, içecek için tüketiyor. Neyin özel tüketim vergisi. Bu kaldırılsın diyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde kaldırılacağını da ümit ediyoruz. Ama şimdi Kılıçdaroğlu, çıkmış 3 gündür bunu söylüyor. Yarın kaldırılırsa da 'ben söyledim kaldırdılar' diyecek. Her konuda böyle yapıyorlar. Biz gündeme getiriyoruz, altyapısını hazırlıyoruz. Hükümet bu konuda, kanunsa kanun, yönetmelikse yönetmelik, kararnameyse kararname çalışması yapıyor. Çıkmaya yakın bir zamanda da bu beyler hemen bir açıklama yapıyorlar, çıkınca da diyorlar ki 'biz söyledik yaptı'. Ne kadar kolaymış ya. O zaman sen söyle her şey yapılsın bu kadar kolay oluyorsa. ya da siz niye geçmiş dönemde yapmadınız. Niye CHP'nin tek başına iktidar olduğu dönemde, tek parti döneminde, niye bu ülke kendi savaş uçağını yapmadı. Niye kendi otomobilini yapmadı. Yapılanlar niye durduruldu."

Savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği konumu aktaran Destici, "Bugün savunma sanayisinde çok önemli adımlar attık. Bazıları bitti. İşte İHA ve SİHA'lar geliyor. Kısa menzilli füzeler geliyor. Kendi helikopterlerimiz geliyor. İnşallah devam eden projelerimiz de 2023'te bitecek olan var 2024'te, 2025'te bitecek olan var. Bunun için istikrarın devam etmesi lazım. Onun için Cumhur İttifakı'nın devam etmesi lazım. Çünkü yaşadığımız dünyada haklı olmak bir yere kadar. Haklı olman bir şeyi değiştirmiyor. Eğer güçlü değilseniz gelip sizi eziyorlar, sizi sömürüyorlar. Devletinizi parçalıyorlar, ülkenizi parçalıyorlar ve milleti perişan ediyorlar." görüşünü paylaştı.

Toplantıya, BBP Genel Başkan yardımcıları Tevfik Eren ile Uğur Bulut, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri (MKYK) Mahmut Burhan Gulu, Kadir Yıldız, Yahya Öztürk, Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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