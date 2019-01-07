Son Dakika Haberleri: "Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" Sergisine 100 Bin Ziyaretçi

"Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" Sergisine 100 Bin Ziyaretçi

1 saat önce

Folkart Gallery'deki "BÜYÜK DAHİ / GAZİ MUSTAFA KEMAL" isimli sergi ilk 50 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülmeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektupları ve birçok objelerin yer aldığı sergi yoğun ilgi görüyor. Folkart Gallery'de Ekim ayında ziyarete açılan Büyük Dahi/ Gazi Mustafa Kemal sergisinde 400 obje ve bir kısmı daha önce hiç yayımlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Sergiyi bugüne kadar 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü günlerinde ziyaretçi rekorları kırıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 8 bin Kişi ziyaret ederken, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ise 6 bin kişi ziyaret etti. Atatürk sergisine en yoğun ilgiyi çocuklar ve gençler gösterdi. 7'den 70'e herkesin ziyaret ettiği sergiye çocukların ve gençlerin ilgisi dikkat çekti. Ailesi ile birlikte sergiyi gezen çocukların yanı sıra İzmir'deki okullarda sergiyi ziyaret ediyor.

SEVGİ VE SAYGININ YANSIMASI

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Folkart Gallery'deki BÜYÜK DAHİ/Gazi Mustafa Kemal isimli sergimizi açıldığı tarihten bugüne kadar 100 bini aşkın kişi ziyaret etti. Şuana kadar Folkart Gallery'deki sergilerimiz arasında en çok ziyaret edilen sergi oldu. 2015 yılının Şubat ayında yaptığımız ilk sergimizden bu yana 13. sergimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ziyaretçi rakamlarının İzmirlilerin sanata olan ilgisinin en büyük kanıtlarından biri olduğuna işaret eden Sancak, bundan önceki sergilere de ilginin çok yüksek olduğunu kaydetti. Sancak, "Özellikle son sergimiz, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Atatürk'e duyulan sevgi ve saygının yansımasını biz bu sergimizde görebiliyoruz" diye konuştu.

"Büyük Dahi/ Gazi Mustafa Kemal" isimli sergide Atatürk'ün bugüne kadar yayımlanmamış fotoğraflarından kullandığı kahve fincanlarına, Atatürk kapaklı Time Dergisi'nden Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı gaz lambalarına, çeşitli kıyafetlerine kadar birçok farklı obje ziyaretçiler tarafından görülebiliyor. Serginin proje direktörlüğünü Fahri Özdemir, proje danışmanlığını ise Prof. Dr. Zafer Toprak üstlendi. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sergi, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:07 Kaynak: Bültenler

10 Kasım, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı

Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 4 Mürettebatı Kurtardı Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:37:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" Sergisine 100 Bin Ziyaretçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]