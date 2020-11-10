Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 13:57
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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Antalya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Antalya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli, hizmet binası bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve beraberindekiler, anıta çelenk sundu. Saat 09.05'te siren sesiyle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kepez Belediyesi hizmet binasının bahçesinde düzenlenen törene, İlçe Başkanı Hakanı Hakan Tütüncü ile personel katıldı.

Zabıta ekiplerinin araçların sirenlerini çalmasıyla başlayan anma töreninde bayraklar yarıya indirildi. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi personeli de Atatürk Kent Meydanı'ndaki törene katılarak, saat 09.05'te, sirenlerin ve kornaların çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

Duygusal anların yaşandığı törende, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Konyaaltı Belediyesinin önündeki törene, İlçe Belediye Başkanı Semih Esen ile personel katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla Atatürk büstü önünde 2 dakikalık saygı duruşuyla sona erdi.

Serik ilçesindeki törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Atatürk'ü işaret diliyle andılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Serik Atatürk Sanat Eğitim Merkezinin (ATASEM) işitme engelli öğretmen ve kursiyerleri, işaret diliyle Atatürk şarkısının videosunu çekti.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Murtaza Dayanç, İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile protokol üyeleri katıldı.

Kaş'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden programda, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Akseki'de anma törenleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Kaymakam Volkan Hülür, Belediye Başkanı İbrahim Özkan ile protokol üyelerinin de katıldığı törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Osman Zeki Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Antalya, Çelenk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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