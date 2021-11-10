Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Azerbaycan'da anıldı - Son Dakika

Etkinlikte, Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı filmler gösterildi, Bakü Türk Anadolu Lisesi , Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi ve Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri şiir ve kompozisyonlar okudu.

Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının büyük direnişle kurduğunu belirten Bağcı, "Atatürk devrimci yönüyle de dünyaya örnektir. Atatürk'ü özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün kılavuzluğunda dünyaya örnek çağdaş bir ülke haline geldiğini söyledi.

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