Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hukuk

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı
16.01.2026 09:02  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya jandarmanın son iki haftadır 15 ilde yürüttüğü göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 155 organizatörün yakalandığını ve bunlardan 50'sinin tutuklandığını açıkladı. Kaçakçılık ağının büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzandığı deşifre edilirken operasyonlarda 81 araç ve 6 bot ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son iki haftadır 15 ilde operasyonlar düzenlediğini bildirdi. Yerlikaya, çalışmalarda göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen 155 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

50 TUTUKLAMA, 27 ADLİ KONTROL

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre yakalanan şüphelilerden 50'si tutuklandı. 27 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

KAÇAKÇILIK AĞI BÜYÜK ŞEHİRLERDEN SAHİL ŞERİDİNDEKİ İLLERİ UZANIYOR

Koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan bir göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiği ifade edildi. Operasyonların; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirildiği belirtildi.

81 ARAÇ VE 6 BOT ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, insansız hava araçlarıyla havadan ve jandarma komando birliklerinin desteğiyle karadan operasyonlar yapıldığını aktardı. Operasyonlarda 81 araç ile 6 botun ele geçirildiği bildirildi.

"ETKİN VE CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLİYOR"

Bakan Yerlikaya, göç yönetiminin güvenlik boyutunun; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalarla şekillendiğini vurguladı. Sınır güvenliğinin ileri teknoloji ve gelişmiş izleme-denetim sistemleriyle güçlendirildiğini belirten Yerlikaya, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı sahada ve hukuki zeminde güçlü, caydırıcı mekanizmaların uygulandığını ifade etti. Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Göçmen Kaçakçılığı, İçişleri Bakanı, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası Yönetici paralarla birlikte kaçtı Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Depoları doldurun Akaryakıta çifte zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Fenerbahçe’ye Musaba’dan müjdeli haber Fenerbahçe'ye Musaba'dan müjdeli haber

09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
06:51
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
06:14
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı
Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
02:26
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
01:16
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 09:40:23. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.