GÜNDEM / 30 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 30 Ağustos 2022

30.08.2022 09:04
GÜNDEM / 30 Ağustos 2022

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

6 Nisan 1920

1- Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ve Devlet Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.00/13.00/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de düzenlenecek tören ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul töreni ve konser programına, Kara Harp Okulu'ndaki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/13.00/20.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri Toplantısı'na katılacak.

(Amasya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz ile TÜRKPATENT 7. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'22'nin açılış törenlerine katılacak, KOSGEB Karbon Emisyonu Çağrısı Ödül Töreni ve Türkiye Açık Kaynak Platformuna Üye Katılım Töreni'ne iştirak edecek.

(Samsun/14.00/16.00/17.30/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da, muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenleri'ne katılacak.

(Kütahya/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi fikstür çekimi ile Erkekler Federasyon Kupası kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2022 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül'de Cumhuriyet Meclisini Kıbrıs konusunda bilgilendirecek KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül'de Cumhuriyet Meclisini Kıbrıs konusunda bilgilendirecek
Kaynak: AA

Anıtkabir, Kıbrıs, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 30 Ağustos 2022 - Son Dakika
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