Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Elazığ Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından İcadiye Şehitliği, 15 Temmuz Polis Şehitliği, 8. Kolordu Komutanlığı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programlarda, Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretlerinde İl Müftüsü Selami Aydın tarafından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Yırık, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesinin Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaştığı gün olduğunu belirtti.

Bu hafta Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü de idrak ettiklerini anımsatan Yırık, şunları söyledi:

"'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' düsturuyla hareket eden şehitlerimiz bizim minnet duyduğumuz, rahmet dilediğimiz canlarımızdır. Milletimize öteden beri tarihten beri bir kisve giydirmeye çalışan milletler bu kisvenin, bu şeklin uymadığını, olmayacağını anlamışlardır. Tarihinde tüm milletlere hamilik yapmış, mağdur milletlere yardım etmiş, çevresinde her zaman dostun ve barışın timsali olmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti aynı düsturla yoluna devam edecektir."

Törene, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile parti temsilcileri, kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.