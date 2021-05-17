Büyükçekmece Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumunda, mecliste grubu bulunan partiler Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Büyükçekmece Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumu Büyükçekmece Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ilk oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

"2 milyar Müslümanı karşınıza almayın"

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İsrail'in terörist bir tavır sergilediğini savunarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "İlk kıblemiz Mescidi Aksa'yı bombalayan İslam alemini katledip çocuk, yaşlı, kadın demeden insanları katleden terörist İsrail devletini kınıyorum. Bu meclisin başkanı olarak İsrail devletinin büyümesine, gelişmesine dünya safında yer bulmasına vesile olan onları kucaklayan bir devlet varsa Osmanlıdır devamında Türkiye Cumhuriyeti'dir. İspanyadan kovulan yüz binlerce Yahudi'yi Osmanlı'dan başka kimse kabul etmemişti. Ondan sonraki süreçte 1948 yılında İsrail devleti kuruluyor. Türkiye'de Amerika'dan sonra tanıyan ikinci devlet oluyor. Büyük Orta Doğu'da tampon devlet oluşturmak için diğer ortaklarıyla ikinci Amerika olan İsrail devletinin Orta Doğu bölgesinin İran'dan korunmasını sağlamak için desteklemiştir. Ancak kalbim de beynimde asla başaramayacaklardır diyor. Ey İsrail devleti, 1 buçuk, 2 milyar Müslüman milleti karşınıza almayın. O kadar büyük kahramanlar çıkar ki size dünyayı dar ederler. Onların ilk kıblesi Mescidi Aksa'yı bombalamaya devam ederseniz kül olursunuz. Şiddetle kınıyorum ve bu vahşete derhal son verilmeli. Allah mazlumların ahını yerde bırakmayacaktır."

"İsrail uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır"

Başkan Akgün'ün konuşmasının ardından mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileri de gerçekleştirdiği katliamlardan ötürü İsrail'i kınadılar.

CHP Meclis Üyesi Abdulkerim Menteşoğlu Millet İttifakı adına yaptığı konuşmada İsrail'in yaptığı katliamlar nedeniyle yargılanması gerektiğini belirterek; "Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'yı bombalayan çocuklar ve kadınlar dahil masumların ölümüne sebep olan saldırıları kınıyoruz. İsrail saldırganlığı Birleşmiş Miletlerin kararlarına karşıdır. Filistin topraklarında işlenen suçların yargılanması gerekmektedir. Uluslararası ceza mahkemelerinin yargılaması gerekmektedir.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Okan Gülkoku: "İslam aleminin ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'yı bombalayan, insanları katleden İsrail devletini kınıyoruz. Birleşmiş Milletlerin kararlarına rağmen insan haklarını yok sayan ve bu zulmü yaşatan İsrail devletini kınıyoruz. Filistin'in özgürlük mücadelesinde sonuna kadar yanındayız" ifadesini kullandı.

"Türk devleti olarak Filistin'in arkasındayız"

İYİ Parti Meclis Üyesi Özkalp Beyaz tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Mescidi Aksa'ya bombalarla saldıran ve savunmasız insanları katleden İsrail devletini yaptığı zulümden dolayı kınıyoruz. Birleşmiş Milletlerin İnsan haklarına karşı sergilenen bu saldırıların yargılanması gerekiyor. Filistin'in bu mücadelesinde yanındayız."

MHP Meclis Üyesi İdris Doğan, "Mescidi Aksa'yı bombalayan masumlara bu zulmü yaşatan İsrail devletini kınıyoruz. Kadınları, çocukları katleden bu saldırıların bir an önce bitmesini istiyoruz. Türk devleti olarak Filistin'in arkasındayız."

Deva Parti Meclis Üyesi Habiba Çiftçioğlu Başer; "İsrail devletinin Filistin'e saldırılarını ve ilk kıblemiz Mescidi Aksa'yı bombalamalarını kınıyoruz. Masum insanlara yaşatılan bu zulmü insan olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak kınıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının ikinci oturumu 20 Mayıs Perşembe günü saat 11.00 ' de yapılacak. - İSTANBUL