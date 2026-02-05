Büyükçekmece'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Büyükçekmece'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece\'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı
05.02.2026 16:53  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece\'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı
Haber Videosu

Büyükçekmece'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sepetli vinç önce araca çarparak sürükledi ardından da refüjü aşıp diş hekimliği polikliniğine daldı. Kazada sürüklenen araçtaki 10 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. Çalışanlar kazadan saniyelerle kurtulurken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan sepetli vinç, bir araca çarptıktan sonra diş hekimliği polikliniğine daldı. Kazada 10 yaşındaki bir çocuk ve annesi yaralandı. Vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

SEPETLİ VİNÇ, DİŞ HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE KAÇTI

Kaza Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç kontrolden çıkarak 34 EKD 524 plakalı araca çarparak sürükledi ardından da refüje çıkıp diş hekimliği polikliniğine daldı.

Büyükçekmece'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı

ANNE İLE ÇOCUĞU YARALANDI, SÜRÜCÜ KAÇTI

Araçta bulunan 10 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Poliklinik çalışanları kazadan saniyelerle kurtuldu.

Büyükçekmece'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı

"SANİYELERLE KURTULDUK"

Diş hekimliği çalışanı Seda Top, "Yukarıdan geliyordu. Göbeğe çarptı sekerek bu tarafa doğru girdi. Gelirken de kırmızı otomobile çarpmış bir çocuk yaralı durumu ne bilmiyorum. Ben kahve yaptım yerime geldim o da buraya girdi. Saniyelerle kurtulduk. Şoför kaçmış" dedi.

Büyükçekmece'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
İlk yasak 960 bin liraya kalkmıştı Kahreden haber yeniden geldi İlk yasak 960 bin liraya kalkmıştı! Kahreden haber yeniden geldi

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:20:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.