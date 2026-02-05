Büyükçekmece\'de sepetli vinç diş hekimliği polikliniğine daldı: 2 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan sepetli vinç, bir araca çarptıktan sonra diş hekimliği polikliniğine daldı. Kazada 10 yaşındaki bir çocuk ve annesi yaralandı. Vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

SEPETLİ VİNÇ, DİŞ HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE KAÇTI

Kaza Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç kontrolden çıkarak 34 EKD 524 plakalı araca çarparak sürükledi ardından da refüje çıkıp diş hekimliği polikliniğine daldı.

ANNE İLE ÇOCUĞU YARALANDI, SÜRÜCÜ KAÇTI

Araçta bulunan 10 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Vinç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Poliklinik çalışanları kazadan saniyelerle kurtuldu.

"SANİYELERLE KURTULDUK"

Diş hekimliği çalışanı Seda Top, "Yukarıdan geliyordu. Göbeğe çarptı sekerek bu tarafa doğru girdi. Gelirken de kırmızı otomobile çarpmış bir çocuk yaralı durumu ne bilmiyorum. Ben kahve yaptım yerime geldim o da buraya girdi. Saniyelerle kurtulduk. Şoför kaçmış" dedi.