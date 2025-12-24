Büyükçekmece'deki Yaşlı Bakım Merkezi Şiddet Olayında Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Büyükçekmece'deki Yaşlı Bakım Merkezi Şiddet Olayında Tutuklama

Büyükçekmece\'deki Yaşlı Bakım Merkezi Şiddet Olayında Tutuklama
24.12.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bakımevi sahibinin eşi, merkezde konaklayan Abdulkadir Taşar'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Taşar'ın 2023'te hastaneye kaldırıldığı ve 2024'te hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, bakımevinin faaliyette olduğu dönemde benzer olayların yaşandığı ve şüphelinin, bakımevinde çalışan personeli tehdit ettiği tespit edildi.

Büyükçekmece'deki yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin soruşturmada, bakımevi sahibinin eşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelce Mahallesi'ndeki Özel Büyük Marmara Bakımevi'nde konaklayan Abdulkadir Taşar'a şiddet uygulandığı iddiasıyla 20 Kasım'da Esenyurt Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne ALO 183 üzerinden ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından 17 Aralık'ta, köşe yazarı Erdem Atay, bakımevinde çekilmiş 54 saniyelik içeriğinde bakımevi sahibinin eşi E.K'nin, burada konaklayan Taşar'a fiziksel şiddet uyguladığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunların üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, Taşar'ın 2023 yılında hastaneye kaldırıldığı, 2024 yılında ise hayatını kaybettiği, bakımevinin faaliyette olduğu dönemde bu ve benzeri çok sayıda olayın olduğu, şüpheli E.K'nin daha önce bakımevinde çalışan personelleri tehdit ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli E.K. ifadesinde, kendisinin kurumla bir bağının olmadığını, kurumun eşinin üzerine olduğunu ve kendisine yardım ettiğini söyledi.

Taşar'ın parkinson, alzheimer, duygu durum bozukluğu, cinsel dürtülerini kontrol edememe hastalıklarının bulunduğunu iddia eden E.K, kurum çalışanlarına ve bakım merkezinde kalan diğer hastalara şiddet uyguladığını, gece çıplak şekilde başka odaları gezdiğini, kriz geçirerek kafasını duvarlara vurduğunu kaydetti.

E.K, olay günü de kriz geçiren Taşar'ı sakinleştirmek için oturma alanına götürdüğünü, eldiveni Taşar'ın kendi dışkısı ve idrarıyla oynadığı için taktığını, şiddet uygulamadığını, sakinleştirmek istediğini savunarak, Taşar'ın 2024 yılında rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığını ve doğal yollardan vefat ettiğini, söz konusu videoları kendisinin çektirdiğini öne sürdü.

Şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

- Ne olmuştu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 17 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilmişti.

Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Büyükçekmece'deki Yaşlı Bakım Merkezi Şiddet Olayında Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında
Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı
Markette gelin-kayınvalide kavgası Kamera olan biteni anbean kaydetti Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti
“İntihar etti“ demişti Hiranur’un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi "İntihar etti" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
İtalya Rekabet Kurumu’ndan Ryanair’e rekor ceza İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza
Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin’e destek eyleminde gözaltına alındı Ünlü aktivist Greta Thunberg, Filistin'e destek eyleminde gözaltına alındı

12:31
Bahçeli’den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü
11:51
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var
11:27
Şehri tedirgin eden görüntü 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
11:18
Süreç Komisyonu 20. kez toplandı Kurtulmuş: Ortak rapor yazma aşamasına geçtik
Süreç Komisyonu 20. kez toplandı! Kurtulmuş: Ortak rapor yazma aşamasına geçtik
11:03
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı
11:01
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 12:45:44. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'deki Yaşlı Bakım Merkezi Şiddet Olayında Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.