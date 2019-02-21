Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece, Mimari Yapılaşmada Dünyaya Model Olacak"

Büyükçekmece, Mimari Yapılaşmada Dünyaya Model Olacak"

1 saat önce

– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Büyükçekmece'ye hizmetler yapılmış olsa bölgenin en güzel ilçesi konumuna gelebilir.

Büyükçekmece, Mimari Yapılaşmada Dünyaya Model Olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Büyükçekmece'ye hizmetler yapılmış olsa bölgenin en güzel ilçesi konumuna gelebilir. Özellikle yapılaşma konusunda rahatız, yatay mimari dediğimiz ve yükseklik vermeden İstanbul'un en güzel, Türkiye'ye ve Dünya'ya model olabilecek bir yapılaşmada sağlayabiliriz" dedi.

 

31 Mart Yerel seçimleri için AK Parti'den belediye başkan adayı olarak gösterildiği Büyükçekmece'de seçim hazırlıklarını sürdüren Mevlüt Uysal, sabah kahvaltısında vatandaşlarla buluştuktan sonra ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretlerinde vatandaşların sıkıntısını ve ilçe ile alakalı sorunlarını dinleyen Uysal, özellikle problemlerin çözümleri konusunda 31 Mart Yerel Seçimlerini işaret ederek, 1 Nisan'da hizmet belediyeciliğinin Büyükçekmece'ye gelmesi gerektiğini söyledi.

 

"ARTIK HASAN AKGÜN'Ü DEĞİŞTİRME VAKTİ GELDİ"

 

Esnaf ziyaretleri sırasında bir berbere uğrayan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, o sırada tıraş olan vatandaşa, "Büyükçekmece'yi cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi. Vatandaş ise Başkan Uysal'a, "Artık Hasan Akgün'ü değiştirme vakti geldi" diye karşılık verdi.

 

Büyükçekmece ile alakalı birçok soruya cevap veren Başkan Uysal, "Nereye gitsek hep hizmet eksikliği söz konusu. Çocuk parkı yok, spor alanı yok, yürüyüş alanları yok. Hep yoklar üzerine gidiyoruz. Bu bölge öyle bir bölge ki, yoklar değil de hizmetler yapılmış olsa bölgenin en güzel ilçesi konumuna gelebilir. Özellikle yapılaşma konusunda rahatız, yatay mimari dediğimiz ve yükseklik vermeden İstanbul'un en güzel, Türkiye'ye ve Dünya'ya model olabilecek bir yapılaşma sağlayabiliriz. Zaten Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu şekilde. Büyükçekmece'de bu kuralı uygularız ve güzel bir yapılaşma ile alt yapısı ve üst yapısı ile de hizmet belediyeciliğiyle burası tanışmış olur" açıklamalarında bulundu.

 

"İSTANBUL DENİZLERİ BODRUM KADAR ANTALYA KADAR TEMİZ OLACAK"

 

İSKİ'nin yaptığı çalışmalar ile İstanbul'da denizlerin temiz bir hale geldiğini ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, "İstanbul'daki denizler Bodrum kadar, Antalya kadar temiz olacak. İSKİ arıtmayı yüzde 99 yaptı ama arıtmanın yüzde 45'i ileri derece biyolojik arıtma. Yani bu ne demek, arıtılan su kullanılabilir su haline dönüşüyor. Hatta bazı ülkelerde bazı işlemlerden geçirilip içme suyu olarak bile kullanılabiliyor" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:29 Kaynak: DHA

Mevlüt Uysal, Uysal, İstanbul, Büyükçekmece, Güncel
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