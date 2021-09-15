BÜYÜKÇEMECE'DE 7 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN, CİNSEL İÇERİKLİ JEL VE PARFÜM YAKALANDI - Son Dakika

8 kişinin gözaltına alındığı operasyon kamerada.

Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de depoya ve TIR'a düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri 7 milyon lira olduğu belirtilen nargile tütünü, sigara, cinsel gücü arttırıcı jel ve çok sayıda farklı markalara ait parfüm ele geçirildi. 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir depoda, TAPDK bandrolsüz nargile ürünleri, halk sağlığına zararlı cinsel gücü arttırıcı jeller ile çok sayıda farklı markalara ait parfümlerin bulunduğu ve kaçak ürünlerin farklı illere ev eşyası ve sabun kolilerinin içerisinde gizlenerek götürüleceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler geçen cuma depoya ve TIR'a operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, çay ve tütün arama köpeği Öfke TIR dorsesi ve depoda arama yaptı. Aramalarda, piyasa değeri 7 milyon lira olduğu düşünülen 130 bin 606 paket yaklaşık 10,5 ton kaçak nargile tütünü, 13 bin 500 paket sigara, 42 bin cinsel gücü arttırıcı jel, bin 26 kaçak parfüm ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.