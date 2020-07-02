Büyükelçi Andrey Sıbiga'dan Marmaris'e tam not - Son Dakika

Büyükelçi Andrey Sıbiga'dan Marmaris'e tam not

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga, Turizmci Turgut Torunoğulları'nın otelinde konuk oldu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga, Turizmci Turgut Torunoğulları'nın otelinde konuk oldu. Büyükelçi Sıbiga'nın otelde salgına karşı alınan tedbirleri gördüğü ve 4 Temmuz'da Ukrayna'dan ilk turist kafilesinin Marmaris'e geleceğini söylediği aktarıldı.

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Orka Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğlu, Marmaris'teki otelinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga'yı konuk etti. Büyükelçi Sıbiga'nın alınan tedbirlerin görerek, vatandaşlarının huzur içinde tatil yapabileceğinin söylediği aktarıldı. 4 Temmuz'da ise Ukrayna'dan ilk turist kafilesinin geleceği duyuruldu. Torunoğulları sezonu açtıklarını, yerli ve yabancı turistleri güvenli şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Büyükelçi Andrey Sıbiga'nın ziyareti hakkında bilgi veren Turgut Torunoğulları, "Büyükelçi Sıbiga otelimize heyetiyle geldi. Ukrayna'dan Türkiye'ye uçuşlar 1 Temmuz'da başladı. 4 Temmuz ise Ukrayna'dan gelen uçak Dalaman'a inecek. Bu nedenle hem bizi ziyaret etti hem de aldığımız tedbirleri yerinde gördü. Alınan tedbirler beğenildi. Büyükelçi, yaptığı incelemelerde koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirleri görerek vatandaşlarının huzurlu ve güvenli tatil yapabileceğini vurguladı. Biz de bütün tedbirlerimiz aldık, daha iyi olabilmek için kendi kendimizi sorguluyoruz. Açılışımızı yaptık, misafirlerimizi ağırlıyoruz." dedi.

"15 Temmuz'dan sonra yabancı turist sayısının artacağına inanıyorum"

Yaşanan süreçte otellerin açılmasını değerlendiren Torunoğulları, "Oteli açmayıp da hep bekleyelim mi? Bir yerde denemek lazım. İnşallah otelimiz iyi bir başarı gösterir de diğer otellere örnek olur. Avrupa ve diğer ülkelerden misafirlerimizin gelmesi lazım. Ben, uzun süre uçakların kalkmayacağını düşünmüyorum. Buna dayanamazlar. Hollanda'da milletvekilimiz Selçuk Öztürk ve Tunahan Kuzu, Türkiye'den daha kötü olan ülkelere turist gidiyor da Türkiye'ye neden turist gitmiyor diye konuyu mecliste gündeme getirdi. Onlar da Türkiye'deki vakaların şu anda daha fazla olduğunu bahane etmişler. Brüksel'in alacağı karara uyabileceklerini söylemişler. Halkımız dikkat edip vakalar düşerse ve bakanlığımız çalışmalarını sürdürürse bu ayın 15'ine doğru yabancı turistlerin geleceğinin düşüyorum. Asıl beklentimiz 15 Temmuz'dan sonra." şeklinde konuştu.

"Turizm sektörünün iyi olacağını düşünüyorum"

Aldıkları tedbirlere vurgu yapan Torunoğulları, "Personelimiz hem çalışıyor hem de salgın sürecinde nasıl davranacakları konusunda eğitim alıyor. Artık herkesin bir şey yapması lazım. Daha ne zaman kadar bekleyeceğiz. İnşallah iyi olacak, ben sektörün iyi olacağını düşünüyorum. Otelimizi açtık, acaba pişman olacak mıyız? Hayır, pişman olmayacağız. Gelen misafirlerimizi iyi karşılarsak, iyi hizmet verirsek ve yurtdışındaki sorunlar az olsa da çözülürse herkes Türkiye'ye gelecek. Pandemi sürecinde yüzde 100 doluluk oranı olsa bile biz, bu oranla gitmek istemiyoruz. Yani yüzde 70-80 dolulukla oranıyla gitmeyi planlıyoruz. Sosyal mesafeye uygun olarak hazırlıklarımızı yaptık. Birçok restoranımız var, ana restoranımız büyük. Sahilimiz çok geniş. Doktor, ambulans, hasta odası ve diğer sağlık imkanlarımız da otelimizde yer alıyor. Otelini açmak isteyen tüm turizmciler de aynı şekilde hazırlıklarını yaptı." diye konuştu.

"Turizmde 2021 yılını planlamalıyız"

Torunoğulları sözlerini şöyle sonlandırdı: "Pandemi nedeniyle 2020 yılı turizm sektörü açısından sıkıntılı geçecek. Sıkıntıların tekrar yaşamaması için turizmcilerin, 2021 yılını şimdiden planlaması gerektiğini düşünüyorum." - MUĞLA

Andrey Sıbiga, Marmaris, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükelçi Andrey Sıbiga'dan Marmaris'e tam not - Son Dakika Ekonomi

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