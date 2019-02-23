Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Berger, Antalya'da

Büyükelçi Berger, Antalya'da

13 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Profesyonel gazetecilere destek veriyoruz.

Büyükelçi Berger, Antalya'da, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Profesyonel gazetecilere destek veriyoruz. Onlar gerçekten çok zor durumlarda kriz ve savaş bölgelerinde çalışıyorlar." dedi.

Antalya'daki temasları kapsamında Kundu oteller bölgesinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD), toplantısına katılan Berger, etkinliğe davet edilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Fotoğraf yarışmasında en güzel fotoğrafı belirlemek için seçim yaptıklarını aktaran Berger, "Burada, fotoğraflarda Türkiye-AB arasında mültecilerle ilgili yapılan iş birliğinin de güzel örneklerini görüyoruz. Fotoğraflar, mültecilerin kaçışını, yaşadıkları zorlukları gösteriyor. Gerçekten güçlü fotoğraflar. Bunlar Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen mülteciler." diye konuştu.

Fotoğrafların, mültecilerin nasıl bir hayatı olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Berger, bu tür etkinliklere ve mesleğe destek verdiklerini bildirdi.

Büyükelçi Berger, "Profesyonel gazetecilere destek veriyoruz. Onlar gerçekten çok zor durumlarda kriz ve savaş bölgelerinde çalışıyorlar. Zor bölgelerde bize bilgi sağlamak için yaptıkları çalışmaları da destekliyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Güncel
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