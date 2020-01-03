Büyükşehir'de yüzleri güldüren sözleşme - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Büyükşehir ve BUSKİ'de görev yapan 2 bin 500 personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak anlaşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu birlikte imza attı.



Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sürdürülen sosyal denge sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak, 2 bin 500 personelin maaşlarında bin 100 TL'lik artışa denk gelen bir iyileştirme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne yıllık 36 milyon liralık maliyeti olan sözleşmenin imza töreni Merinos AKKM'de gerçekleştirildi. Sözleşme, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka arasında imzalandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 2 yıl geçerli olacak anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Bursa'yı bir adım daha ileriye götürmenin, şehirdeki tüm sıkıntıları halletmenin ve Bursalıları gerçek anlamda mutlu etmenin peşinde olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu gayret ve heyecanla çalışıyoruz" dedi.



Memurlara prim müjdesi



Başkan Aktaş'ın konuşmasında, memurlara yönelik farklı bir müjde de geldi. Daha önce sadece idareciler için geçerli olan yüzde 10'luk performans priminin bundan böyle bütün çalışanlar arasında paylaştırılacağı açıklandı. Bu yönde talimat verdiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Peki gaye ne? Güler yüzle, yaptığımız işin kıymetini bilerek, eldeki malzemeyi en verimli şekilde kullanıp, kurumu daha işler hale getirmek. Başka da beklentimiz yok" diye konuştu.



Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ise, 'Gönül belediyeciliği' sloganını içten benimseyen, imzaladığı sözleşmeyle çalışanların gönlünü bir kez daha alan Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Sendika üyelerinden Bursa ve Türkiye'ye, millete hizmet yönünde daha verimli çalışmalarını isteyen Uslu, "Hizmet ederken daha istekliği olduğumuzda, bunun karşılığının Bursa ve çalışanlarımıza artarak döneceğine eminim. Devletimize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza hep birlikte hizmet edeceğiz. Bizim şiarımız budur" şeklinde konuştu.



Memur-Sen Bursa Temsilcisi Gökhan Yünkül de Başkan Aktaş'a, bir yandan Bursa için çalışırken diğer taraftan çalışanın hakkını gözettiğini vurgulayarak, ortaya konulan yaklaşım nedeniyle şükranlarını iletti.



Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak sözleşmeye birlikte koydu. Başkan Aktaş, imza töreninin ardından Büyükşehir ve BUSKİ personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, günün anısına Başkan Aktaş'a bir gramofon hediye etti. - BURSA