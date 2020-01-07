Büyükşehir'in hasta yatağı desteği sürüyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı, Demre, Finike ve Manavgat'ta ihtiyacı olan 7 hastaya daha tam donanımlı hasta yatağı yardımı yaptı.



Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın 19 ilçesinde zor durumdaki vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yapılan yardım başvurularına anında cevap veriyor, dertlere derman oluyor. Yatağa bağımlı hastalara ev şartlarında daha iyi bir imkan sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Bozhüyük Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Teslime Özkan'a tam donanımlı hasta yatağı verdi. Üç ay önce kısmi felç geçiren Teslime Özkan otomatik yatak sayesinde kanepede yatmaktan kurtuldu.



Elmalı İlçe Hizmet Birimine başvuru yaptıktan 1 gün sonra tam donanımlı hasta yatağına kavuşan Teslime Özkan'ın oğlu Ali Özkan " Büyükşehir Belediyesi kısa sürede derdimize çare olduğu için çok memnun olduk. Bu vesileyle Muhittin Böcek Başkanımıza ve ekibine gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim" dedi.



Elmalı Hizmet Birimine yapılan başvuruları değerlendiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Bayındır Mahallesi'nden Ayşe Şahin ve Çukurelma Mahallesi'nden Cahit Şentürk'ün de yüzünü güldürdü. Uzun yıllar felçli olan 89 yaşındaki Ayşe Şahin ve tedavi gören 66 yaşındaki Cahit Şentürk tam donanımlı ve konforlu yatağa kavuştu. Hastalar büyük mutluluk yaşadı. Manavgat'ın Çardak Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Merdun'un da talebi hızla yerine getirildi. Geçirdiği felç sonucu yürüme yetisini kaybeden Merdun'a motorlu hasta yatağı hediye edildi.



Öte yandan 96 yaşındaki Demreli Şerife Nine'de yatağa bağımlı olarak sürdürdüğü hayatını artık elektronik hasta yatağında sürdürecek. Demre hizmet birimi ekipleri yaşlı kadına hasta yatağını teslim etti.



Büyükşehir Belediyesi, Finike'de de 2 hastaya motorlu hasta yatağı teslim etti. Turunçova Mahallesi Çavdır mevkiinde oturan koah hastası 77 yaşındaki İbrahim Akça ve Sahilkent Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Yiğit, konforlu yataklarına kavuştu. Mustafa Yiğit'in oğlu Ali Yiğit, "Babam bir haftadır elden ayaktan kesildi, hareket edemez oldu. Finike Hizmet Birimi'ne bildirdik. Yatağı anında ulaştırdılar. Muhittin Başkanıma ve çalışanlara çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA