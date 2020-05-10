Büyükşehirden muhtarlara, büfeci esnafına ve 65 yaş üstü vatandaşlara maske desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehirden muhtarlara, büfeci esnafına ve 65 yaş üstü vatandaşlara maske desteği - Son Dakika

Büyükşehirden muhtarlara, büfeci esnafına ve 65 yaş üstü vatandaşlara maske desteği

6 saat önce

Terzi esnafına ürettirdiği maskeleri pazarcı, dolmuşçu ve taksici esnafının yanı sıra vatandaşa da ücretsiz dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine muhtarlara, büfeci esnafına ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara da maske dağıtmaya başladı.

Büyükşehirden muhtarlara, büfeci esnafına ve 65 yaş üstü vatandaşlara maske desteği, System.String[]

Terzi esnafına ürettirdiği maskeleri pazarcı, dolmuşçu ve taksici esnafının yanı sıra vatandaşa da ücretsiz dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine muhtarlara, büfeci esnafına ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara da maske dağıtmaya başladı.


Metropol ilçelerde 433 muhtara iletilmek üzere muhtar dernek başkanlarına teslim edilen içinde maske, dezenfektan ve sabundan oluşan hijyen paketlerini alan muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Çankaya ilçesindeki 123 muhtara teslim edilmek üzere hijyen paketlerini teslim alan Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Harbiye Mahallesi Muhtarı Özgür Özdemir, ilçedeki muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Maske ve dezenfektanları derneğimize ulaşan arkadaşlarımız buradan alabilecek. Ulaşamayanlara ise biz götüreceğiz" dedi.


Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:


"Büyükşehir Belediyesinin bu paketleri göndererek gösterdiği duyarlılık bizleri çok memnun etti. Hem bizler hem de mahallelilerimiz için sürecin çekilmezliğini hafiflettiler. Sağlığımızı korumamıza yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz."


İlk kez bir resmi kurumdan dezenfektan aldıklarını belirten Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Fatma Taner Ege, "Başkanımız Mansur Yavaş göreve geldikten sonra her şey güzelleşti. Şimdi de bizi düşünüp bu hijyen paketini gönderdi. Çok teşekkür ederiz" derken, Metin Akkuş Mahallesi Muhtarı Fevzi Işıldak, Mürsel Uluç Mahallesi Muhtarı Cemal Karabudak ve Karapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ağdemir, Başkan Yavaş ve ekibinin hiçbir zaman kendilerinden desteklerini esirgemediğini belirterek, hijyen paketi için teşekkür ettiler.


Büfeci esnafına da ücretsiz maske


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile etkin bir mücadele yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu süreçten olumsuz etkilenen meslek gruplarına da destek olmaya devam ediyor. Toplu taşıma araçları, pazar yerleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda maske dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, iki ay boyunca kira ödemelerini ertelediği Başkent'teki büfe esnafına şimdi de ücretsiz maske dağıtmaya başladı. Başkent'te hizmet veren büfeci esnafının kira ödemelerini daha önce iki ay erteleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla birebir temas içinde olan büfecilere şimdi de ücretsiz maske dağıtıyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ve Ankara Büfeciler Odası Başkanı Eraslan Bektaş, Kızılay'daki büfe esnafını ziyaret ederek, maske, eldiven, dezenfektan ve el sabununun yer aldığı hijyen seti dağıttı. Maskelerin halk sağlığını korumak açısından önemine dikkat çeken Ünsal, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile koordineli çalıştıklarını vurgulayarak, maske dağıtımına devam edeceklerini açıkladı. Ünsal, "Covid-19 salgını ile etkin bir mücadele yürütüyoruz. Tedbirli olmak hayati önem taşıyor. Bu kapsamda Büfeciler Odası Başkanımızla, büfeci esnafımızı ziyaret ettik. Başkanımızın selamını ve iyi dileklerini ilettik. İçinde maske, dezenfektan ve diğer temizlik malzemesinin yer aldığı küçük bir hediye takdim ettik. Değişik meslek grupları ve odalarla işbirliğimiz devam edecek. Bu süreci hep birlikte en iyi şekilde yöneterek bu salgından kurtulmuş olacağız" dedi.


Büfe esnafının sorunlarını yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Ankara Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Eraslan Bektaş ise şöyle konuştu:


"Esnafımız halkla direkt iç içe ve temas olduğu için risk altındalar. Hijyen kitlerini temin etmekte zorlanmışlardı. Biz de Ankara Büfeciler Odası olarak talebimizi Ankara Büyükşehir Belediyemize ilettik. Talebimiz hemen karşılık buldu ve büfe esnafımıza iletilmek üzere 10 bin adet maske ve koruyucu kit temin ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz."


"Ekonomik yönden büfeci esnafına destek"


Bu süreçten ekonomik yönden büfecilerin de etkilendiğini ifade eden Ankara Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Eraslan Bektaş, kira ödemelerini iki ay erteleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "65 yaş üstü esnafımız büfelerini açamadı. Birçok esnafımız kiralarını ödemekte güçlük çekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz kira ödemelerini erteleyerek esnafımızın yanında olduğunu hissettirdi. Bu bizi çok mutlu etti" dedi.


Korona virüs salgını nedeniyle maske bulmakta zorluk çektiklerini belirten büfe esnafı Bilal Yakut, "Belediye yetkililerimiz ve Büfeciler Odası bizleri ziyaret edip hatırımızı sordu. Sağlığımız için koruyucu ekipmanlar getirdi. Değer verilmesi ve önem gösterilmesi bizi çok mutlu etti. Düşünen, emek veren herkese teşekkürler" derken, İbrahim Uzunoğlu adlı büfeci esnafı da, "Birçok esnaf gibi büfeciler olarak biz de bu süreçten çok etkilendik. İnsanlarla iletişim halindeyiz ve tedbirli olmak zorundayız. Sağ olsunlar maske, eldiven, dezenfektan getirdiler. Büyükşehir ayrıca kira ödemelerimizi de erteleyerek destek sağladı. Bu süreçte de yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.


Büyükşehir'den 65 yaş üstü vatandaşlara da maske


Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlara 10 Mayıs Pazar günü 4 saat sokağa çıkma serbestisi getirilmesinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, maske dağıtımına başladı. İhtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara günlük 20 bin sıcak yemek ve kahvaltı dağıtımı yaptıklarını belirten BELPA İdari Müdürü Yavuz İnci, hane başı bir paket olmak üzere 50 adet maskenin de yemeklerle birlikte dağıtıldığını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nde kurduğu atölyede terzilerin ürettiği maskeler, BELPA Mutfak'a getirildikten sonra burada yapılan sıcak yemeklerle birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşların adreslerine araçlarla teslim ediliyor. Sadece ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlara değil Başkent 153 ya da Kriz Masası'na yapılan başvuruları da değerlendirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, şu bilgileri verdi:


"Salgın hastalığın başlamasından bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza 5'li paketler halinde maskelerini ulaştırıyoruz. 60 araçla 7/24 çalışan ekiplerimiz, 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00'a kadar maskeleri vatandaşlarımıza ulaştıracak."


Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla 65 yaş ve üstü vatandaşlara seslendi. Başkan Yavaş, uzun bir aradan sonra Pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşların salgın sürecinde evlerinden çıkmayarak örnek bir sorumluluk sergilediğine dikkat çekerek, "Sokağa çıkma sürecinizde maske ve dezenfektan ihtiyacınızı karşılayacağız. Bugünler geride kalınca, talep ve başvuru sırasına göre Belediyemizin Tatil Tesisleri'nde siz büyüklerimizi misafir etmek isteriz" dedi. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:09 Kaynak: İHA


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