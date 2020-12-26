Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika

Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

26.12.2020 10:49

Kent Meydanı'ndan görüntü Kemal Güneş Caddesi'nden görüntü Caddelerden görüntü - Karabük Karabük kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü.

Kent Meydanı'ndan görüntü

Kemal Güneş Caddesi'nden görüntü

Caddelerden görüntü - Karabük

Karabük kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü.

Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı kısıtlama ile normal zamanlardaki hareketliliği kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulanıyor.

Öte yandan belediye ekipleri de kent merkezinde temizlik çalışması yaptı.

Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

Kemal Güneş, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika


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