Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da Kovid-19 vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Sakarya'da 327,15, Kocaeli'de 523,52, Düzce'de 354,83, Bolu'da 327,19, Zonguldak'ta 300,74, Karabük'te 263,53 ve Bartın'da 432,21 oldu.

7 ilde kısıtlamaya uyuluyor

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde de kimse bulunmuyor.

Zonguldak, Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce ve Bartın'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olanlar ile sokak hayvanlarının cadde ve sokakları paylaştığı şehirlerde kurallara uyulduğu gözlendi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.