Çadır kentte kalan çifte nikah - Son Dakika

İZMİR'i vuran deprem öncesi evlilik hazırlığı yapan Serdal Çelik ve Müzeyyen Evelioğlu, çadır kentte gerçekleşen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde, evleri ağır hasar gören Serdal Çelik ile Müzeyyen Evelioğlu'nun evlilik hazırlığında olduğunu öğrenen Türk Kızılayı harekete geçti. Bayraklı ilçesinde Deve Güreşi Alanı'ndaki çadır kentte konaklayan çift için Çiğli Belediyesi'nin katkılarıyla, gelinlik ve damatlık ile kuaför hazırlandı.

Çadır kentte gerçekleşen nikahı, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü kıydı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ve Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ise çiftin nikah şahidi oldu.Çifte mutluluklar dileyen Vali Yavuz Selim Köşger, "Bugün Müzeyyen hanım ve Serdal beyin mutlu bir anına tanıklık etmek üzere buradayız. İzmir'de yaşanan deprem hadisesinden sonra, devam eden koronavirüs günlerine rağmen hayat da devam ediyor. İnsanlar evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi olacaklar, iş güç sahibi olacaklar. Müzeyyen hanımı ve Serdal beyi böyle bir karar verdikleri için, böyle bir ortamda nikah gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum. Mutluluklarının sürmesini diliyorum. Böyle bir hadise, sıkıntılı günlerde bize moral oldu. Allah bir yastıkta ihtiyar, iki dünyada bahtiyar eylesin. Çiftimizin ev eşyalarını bir hayırseverimiz karşılama sözü vermiş ama biz İçişleri Bakanlığı olarak, valilik olarak ne ihtiyaçları varsa karşılayacağız" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da, "Hayırlı bir adım atmışsınız. Allah sonunu hayırla getirsin. Afette hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Hayat devam ediyor. Allah mesut etsin" diye konuştu.'ACILARDAN DA MUTLULUK YEŞERDİĞİNİ GÖSTEREN BİR ÖRNEK'Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İzmir olarak büyük bir üzüntü yaşıyoruz, 20 gün oldu neredeyse. Biz de belediye olarak Kızılay ve AFAD ile onların masraflarını karşılamak üzere alanda görev yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken Serdal bey ile Müzeyyen hanım evlenme taleplerini bize ilettiler. Biz de uygun gördük ve bugün sanırım ilk defa bir çadır kentte iki depremzedenin evlendiğini hep birlikte göreceğiz. Bu çok büyük bir mutluluk. Acılardan da mutluluk yeşerdiğini gösteren bir örnek. Onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum, biz de onların yanında olacağız" dedi.'HAYAT HER ZAMAN DEVAM EDİYOR'Türk Kızılayı Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ise, "İzmirlilere tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Umarım benzer acıları yaşamayız. İçinden geçtiğimiz ac bir dönem var, hepimiz hüzünlüyüz. Ama hayat her zaman bir yerden sonra devam ediyor, afetlerde de öyle. Burada da bir çiftimizin talebini Kızılay Karşıyaka Şubemiz haber aldı. Hemen gelinlik ayarlandı, ihtiyaçlar karşılandı" şeklinde konuştu.BALAYINA ÇIKACAKLARDeprem anında yaşadıklarını anlatan damat Serdal Çelik, "Depremin ilk hissedildiği anda ben dışarıdaydım, eşim evdeydi. Yangın merdiveninin arka tarafından çıkarken eşim düşmüş ve ayağına demir girmiş. Daha sonra eşim dışarı çıkmış. Kapıcı dairesini yeni tutmuştuk, çalışacaktık. Nasip olmadı. Birkaç gün sonra da bu çadır kente geldik. Sağ olsunlar burada Kızılay Başkanı Kamil Bey ve Mine Hanım yardımcı oldu. Evlilik sorunumuz vardı, yarıda kaldığı için burada nasip oldu. Allah bize burada evlenmeyi nasip etti. Bize sahip çıktılar, yardımcı oldular. Herkese çok teşekkür ederim. Nikah yapamamıştık, buraya kısmetmiş. Acıyla mutluluk ikisini bir arada yaşıyoruz" dedi.Müzeyyen Evelioğlu da, "Çok mutluyum. Herkesten Allah razı olsun. Onlar bize yardım etti. Bizim için acı tatlı bir hatıra oldu" diye konuştu.

Nikahın ardından pasta kesen çift, Türk Kızılayı'nın desteği ile Urla'da bir otele balayına gidecek. Damat Serdal Çelik'e yeni iş bulan Çiğli Belediyesi ise, çifti, Çiğli Atakent Sitesi'ndeki bir daireye yerleştirerek, bir yıllık kirayı karşılayacak.

- Karakuzulu