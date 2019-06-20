Çadlı aile kızının mezuniyetini görmek için 14 bin kilometre uzaklıktan geldi

Karabük Üniversitesinde 10 bin 996 öğrencinin mezuniyet coşkusunu yaşadığı törende mezun olan Çadlı öğrencinin ailesi kızlarını yalnız bırakmamak için 14 bin kilometre uzaklıkta bulunan Çad'dan Karabük'e geldi.

Karabük Üniversitesinde 10 bin 996 öğrencinin mezuniyet coşkusunu yaşadığı törende mezun olan Çadlı öğrencinin ailesi kızlarını yalnız bırakmamak için 14 bin kilometre uzaklıkta bulunan Çad'dan Karabük'e geldi.



Karabük Üniversitesinin 2018 - 2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Ay Yıldızlı Stadyumda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, protokol üyeleri, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.



Protokol üyeleri ile mezun öğrencilerin birlikte gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile başlayan mezuniyet töreni protokol konuşmaları ile devam etti.



Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, ülkelerin gelişmesinde, vatandaşlarımızın yaşanabilir bir dünya anlayışında hayallerinin ötesine yol almalarında en büyük ve itici gücün bilgi olduğunu belirterek, "Bilgiyi üretmeyen, üretilenle yetinen, hayal edemeyen, planlama organizasyon ve disiplin içinde çalışmayan toplumların hali malumdur. Bugün, bilgiyi üretmek kadar yönetmek de, pazarlayabilmek de son derece önemlidir. Sizlerin de gelecek nesillere bir borcunuz ve sorumluluğunuz olduğu gerçeğini aklınızdan yüreğinizden bir an olsun bile çıkarmadan çalışmak ve üretmek olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta değerli Rektörümüz olmak üzere, tüm hocalarımıza, akademik, idari ve hizmet personelimize, temelinden bu günlere gelmesine kadar emeği olan Devlet adamlarımıza, iş adamlarımıza, resmi ve özel tüm kurumlarımızın çok değerli yönetici ve çalışanlarına, Karabük halkına teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, dava arkadaşları, vatan uğruna, Mukaddesat ve bilim uğruna canlarını vermiş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Mezuniyetiniz hayırlı, yolunuz bahtınız açık olsun" dedi.



Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise mezun olan öğrencilerini tebrik edip, meslek hayatlarında başarılar dileyerek öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.



'Kızlarının mezuniyeti için Çad'dan geldiler'



53 bin öğrenciyi bünyesinde barındıran Karabük Üniversitesinde 85 ülkeden 6 bin 500 yabancı öğrenci bulunuyor. Mezun olan 10 bin 996 öğrenciden biri olan Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü öğrencisi Çadlı Adama Bechir Oumar'ın ailesi kızlarının mezuniyetini görebilmek için Türkiye'ye 14 bin kilometre uzaklıkta olan Çad'dan Karabük'e geldi. Baba Dr. Ahmat Mbodou Mahamat, "Türklere ve rektör beye teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz buraya geldiğimiz için. Karabük'e daha önce 3 kere geldim. Çok güzel ve tarihi bir yer" ifadelerini kullandı.



Anne Amina Boubakar ise, "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam, herkese çok teşekkür ediyorum. Sadece kızımı kabul ettiğiniz için değil, bütün Çadlı öğrencileri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Karabük'e ikinci defa geldim. 3 yıl önce yine gelmiştim. Karabük'ü İstanbul'dan daha çok seviyorum. Ben gürültüsüz yerleri sevdiğim için Karabük'ü beğeniyorum" ifadelerini kullandı.



Raylı Sistemler Mühendisliğini İngilizce olarak bitiren Çadlı öğrenci Adama Bechir Oumar'da "İlk geldiğimde baya şaşırdım çok güzel ve sakin bir yer. Bende annem gibi sakin yerler seviyorum. 1 sene İstanbul'da okudum, farkı gördüm. İstanbul kalabalık burası çok iyi, insanlar çok samimiler, Rektör Bey iyi bir insan bizleri çok seviyor" dedi. Oumar, anne ve babasının mezuniyetine katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydederken, Türkiye'de öğrendiği bilgileri Çad'da hizmet etmek için kullanacağını söyledi.



'22 yıldır hiç ayrılmadılar'



KBÜ Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan 22 yaşındaki tek yumurta ikizi Kübra ve Aslı Altan, birlikte okudukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İlkokulda da, lisede de beraberdik. 22 yıldır hiç ayrılmadık. Birlikte okuduğumuz için çok mutluyuz. Karabük Üniversitesi çok güzel bir üniversite herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştular. Mezun olan ikizler, çalışma hayatında da birlikte olacaklarını belirttiler.



Karabük Üniversitesi 2018 - 2019 Akademik Yılı mezunlarının birincisi Barış Yıldırım'a Vali Fuat Gürel, ikincisi Nadire Burkaş'a Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve üçüncüsü Ayşe Çetinkaya'ya KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat tarafından diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.



Mezuniyet töreni, mezun öğrencilerin yeminlerini ederek keplerini havaya fırlatmaları ve havai fişek gösterisi ile sona erdi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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