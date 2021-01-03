Çağdaş Atan: "Hep zirvede kalmak istiyoruz" - Son Dakika

Çağdaş Atan: "Hep zirvede kalmak istiyoruz"

03.01.2021 03:04

- Çağdaş Atan: "Hep zirvede kalmak istiyoruz" Atan Salih adının Galatasaray'da anılmasıyla ilgili: "Her şey Salih'in elinde" Süper Lig'in 16.

- Çağdaş Atan: "Hep zirvede kalmak istiyoruz"

Atan Salih adının Galatasaray'da anılmasıyla ilgili: "Her şey Salih'in elinde"

ANTALYA - Süper Lig'in 16. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Yine şu an maç fazlasıyla lider pozisyonundayız. Hep zirvede kalmak istiyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, biraz baskı altında maça çıktıklarını söyledi.

"Hep zirvede kalmak istiyoruz"

Atan, "Son dönemlerde deplasman mağlubiyetlerinden sonra açıkçası iyi futbol oynadığımız için eleştirildiğimiz bir dönem yaşadık. Bu konudan biraz rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama biz oyuncularla konuştuk, oyunumuza sadık kalacağımızı, aynı oyunu sezon sonuna kadar oynayacağımızı konuştuk. Bugün ligin 4-5 doğal favorilerinden bir tanesi, çok geniş kadroya sahip bir takıma karşı net bir galibiyet aldık. Özellikle ilk yarıda oyundan çok memnunum. İkinci yarı 2-0'ın vermiş olduğu rahatlıkla tabi biraz geriye yaslandık. Onlar da çok gelmeye başladı ama 60'ıncı dakikadan sonra çok rahat çıkmaya başladık. Bence net bir galibiyet oldu. Her şeyden öncesi oyuncularımı kutluyorum. Onlar gerçekten övgüyü çok fazla hak ediyorlar. Sezon başından beri çok yoğun çalışıyorlar. Onlara hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bazı büyük bütçeli takımların 3-4 senede oynar hale geldiği oyunu Biz ikinci ayda 4'üncü haftadan beri oynamaya başladık. Bunu insanlar yanlış anlamasın ukalalık olarak söylemiyorum, oyuncularıma değer verme anlamında söylüyorum, onlara çok teşekkür ediyorum. Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Yine şu an maç fazlasıyla lider pozisyonundayız. Daha sonraki maçları göreceğiz. Hep zirvede kalmak istiyoruz, 1'inci, 2'nci, 3'üncü. Ama o bölgede kalmak istiyoruz" dedi.

"Bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok"

Alanyaspor'un son deplasman mağlubiyetleri sonrası nasıl bir yol izleyecekleri sorusunun üzerine Atan, "Erol hoca burada geçen sene gerçekten ciddi iyi işler yaptı. Kupada final oynadılar, ligi 5'inci bitirdiler. Bunun karşılığında da kontratı alıp Fenerbahçe'ye gitti. Daha önce de tebrik ettim onu. Şu anda ligin zirvesine ortaklar, çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Ligin doğal favorilerinden, çok geniş kadroya sahip takımlarından bir tanesi. Ama bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü oyunumuz belli, bunu en iyi nasıl yaparız, rakibi sahasından kolay çıkartmamak için nasıl pres yaparız, nasıl diziliriz, top bizdeyken hangi boşlukları, hangi koridorları kullanırız, hangi boş oyuncuyu buluruz bunları kovalayacağız. Daha önce oynadığımız çoğu maç gibi güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizce perşembe akşamı güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Böyle sıkıntılarla karşılaşacağız"

Bir gazetecinin, Alanyaspor'un açık takımlara karşı rahat ancak kapanan takımlara karşı zorlanan bir Alanyaspor olduğunu ve bunun nedeninin ne olduğunu sorması üzerine Çağdaş Atan şöyle cevap verdi: "Bitiricilik noktasında kapanan takımlara karşı, üreticilik noktasında bazı sıkıntılar yaşadığımızı inkar edemeyiz. Ama bu hep bu şekilde olmayacak. Biz bu 22 günde 4 mağlubiyet aldığımız periyotta 7 maç oynadık. Yani sahada tam anlamıyla diri değildik. Biz bu maça çıkarken hafta içi maç olmamasının bize büyük bir avantaj olacağını zaten düşünüyorduk. Fizik olarak çok iyi bir takımız ama gerçekten çok yüksek şiddetli maçlar oynayıp yıprandık. Bundan sonra bu kadar kolay kapanan takımlara karşı maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Yani tabi ki zaman zaman maç kaybedeceğiz ama sahada daha planlı hücumsal anlamda daha fazla şeyleri deneyen, bütün opsiyonları deneyen bir takım olarak devam etmemiz gerekiyor. Golü attıktan sonra daha farklı işler yapabiliyoruz, bunun farkındayız. Ama bu oyunun cevaplarından bir tanesi bu. Böyle sıkıntılarla karşılaşacağız. Ama bunları da aşmak için her hafta çalışıyoruz. Bir çözümünü bulacağız" ifadelerini kullandı.

"Salih'ten faydalanmak isterim"

Salih Uçan'ın adının Galatasaray'da anıldığı yöndeki soruya da cevap veren Atan şunları söyledi:

"Dün Salih ile bir toplantı gerçekleştirdim. Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi. Oynayıp oynamamak tamamen Salih'in elinde bizim takımda. Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöylede düşünmek lazım; biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşmek yaptığı kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Bend e sözleşmesi uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz Alanyaspor olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız bu saatten sonra. Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum. Bu kadar çalışıyorum, gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih'ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih'in elinde."

Çağdaş Atan: Hep zirvede kalmak istiyoruz
Çağdaş Atan: Hep zirvede kalmak istiyoruz
Çağdaş Atan: Hep zirvede kalmak istiyoruz
Çağdaş Atan: Hep zirvede kalmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Çağdaş Atan, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Hep zirvede kalmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu
MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu         
00:46
"Engelli kıza cinsel istismar" iddiasıyla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama: Böyle bir bulgu yok         
23:38
Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim         
22:34
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür         
14:46
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 03:43:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağdaş Atan: "Hep zirvede kalmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei