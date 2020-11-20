Çakarlı araçla trafikte durdurduğu sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin soruşturması - Son Dakika

Çakarlı araçla trafikte durdurduğu sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin soruşturması

20.11.2020 12:37
Çakarlı araçla trafikte durdurduğu sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin soruşturması, System.String[]

Arnavutköy'de çakarlı araçla trafikte durdurup tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Muhammed Enes U. ile ilgili yürütülen soruşturma dosyası, bir fezlekeyle iddianame hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Arnavutköy'de çakarlı araçla trafikte durdurup tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Muhammed Enes U. ile ilgili yürütülen soruşturma dosyası, bir fezlekeyle iddianame hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekede, müşteki Dadaş Aras'ın 21 Ağustos 2020'de 06 GE 0633 plakalı kamyonuyla saat 16.30 sularında ambalaj malzemelerini Hadımköy'de bulunan bir firmaya naklettikten sonra dönüşte, İstanbul Caddesi'nde seyir halindeyken şüpheli Muhammed Enes U.'nun kullandığı çakarlı bir araç tarafından durdurulduğu bilgisi verildi.

"Megafonla alenen hakaret"

Orta şeritte ilerlerken sollama yaptığı sırada şüphelinin kullandığı aracın müştekinin kamyonunun arkasından uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle yol istediği ve müştekinin de şüpheliye yol verdiği anlatılan fezlekede, şüphelinin, yavaşlattığı aracının camından müştekiye megafonla, alenen hakaret edip, "sağa çek" dediği aktarıldı. Fezlekede, şüphelinin daha sonra aracını müştekinin aracının önüne kırarak durdurduğu, araçtan inerek kendini "polisim" diye tanıttığı, müştekinin kimlik istemesi üzerine kimlik gösteremediği kaydedilerek, müştekinin de 155'i arayıp durumu bildirdiği anlatıldı.

Müşteki Dadaş Aras'ın olayı cep telefonuyla kaydetmeye başlaması üzerine şüphelinin sinirlenerek ele geçmeyen tabancısını teşhir ettikten sonra belinden çıkardığı, ele geçmeyen büyük boy avcı bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığı anlatılan fezlekede, şüphelinin müştekinin aracına giderek 3 bin lirasını ve kimlik kartlarını aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı, müştekinin de bir araçla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu

Müştekinin telefonla aldığı kamera görüntülerinin çözümlemesine yer verilen fezlekede, şüphelinin olaydan iki gün sonra yakalandığı, 24 Ağustos'ta, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandığı, 22 Eylül'de, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kara araçlarını kaçırma ve alıkoyma" suçlarından tahliye edilmesine rağmen halen, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunduğu dile getirildi.

Şüpheli Muhammed Enes U.'nun alınan ifadesinde, yaşanılan olayları ve üzerine atılı suçlamaları tevilli şekilde ikrar ettiği belirtilen fezlekede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekinin, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olacak şekilde yaralandığının anlaşıldığı aktarıldı.

Bilgi sahibi olan bir kişinin alınan ifadesinde, "kavga ve bıçaklama anına gördüğü ancak panik yaşayan şüphelinin müştekinin aracında bulunan 3 bin lirayı aldığını görmediğini, aldığı araç ruhsatı ve anahtarı panikle aracın altına bıraktığı" beyanında bulunduğu anlatılan fezlekede, şüpheli hakkında "yağma" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından ayırma kararı verildiği, bu suçlar bakımından başka bir soruşturma yürütüldüğü bilgisi verildi.

Şüphelinin müştekinin hareket kabiliyetini bıçakla, cebir ve tehditle kısıtlayarak müştekiyi hürriyetinden yoksun kıldığı, iş yerine gitmesine engel olduğu, daha sonrasında da vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca kez bıçakladığı ve müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasından sorumlu olduğu belirtilen fezlekede, müştekinin telefonla kayda aldığı konuşmasına göre şüphelinin söylediği, "Seni burada öldüreyim mi sen ne istiyorsun, öldürürüm bak seni." şeklindeki beyanıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" saikiyle hareket ettiğinin anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

Fezlekede, şüphelinin belirtilen bütün suçlardan cezalandırılması amacıyla ağır ceza mahkemesine iddianame düzenlenmesi gerektiği bilgisi de verildi.

Tutukluluğa devam kararı

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği, geçen gün tutukluluk incelemesi yaptığı şüpheli Muhammed Enes U. ile ilgili, "şüphelinin tutukluluk durumunun halinin kaldırılmasını gerektirir neden görülmediği ve atılı suçun tutuklama gerektiren suçlardan olması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına yönelik karar vermişti.

Bu incelemeyle ilgili savunması alınan şüpheli, atılı suçu kabul etmediğini belirtmiş, serbest bırakılmayı talep etmişti.

Muhammed Enes, Arnavutköy, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çakarlı araçla trafikte durdurduğu sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin soruşturması - Son Dakika


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