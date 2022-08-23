Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu - Son Dakika
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Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

23.08.2022 15:34
Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kamuyu zarara uğratan işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemlerle ilgili kurum müfettişlerinin gerekli tespitleri yaptığı belirtildi.

Söz konusu işlemleri gerçekleştiren ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu - Son Dakika

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