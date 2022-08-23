Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemlerle ilgili kurum müfettişlerinin gerekli tespitleri yaptığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 'Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan...

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu - Son Dakika

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