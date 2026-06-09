Çamlıhemşin’in şampiyonları ödüllendirildi: Başarıları alkış topladı - Son Dakika
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Çamlıhemşin’in şampiyonları ödüllendirildi: Başarıları alkış topladı

Çamlıhemşin’in şampiyonları ödüllendirildi: Başarıları alkış topladı
09.06.2026 11:45
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde başarı gösteren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İlçe protokolünün geniş katılım sağladığı programda genç sporcuların başarıları takdirle karşılandı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde genç sporcuların başarılarını taçlandıran anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Çamlıhemşin İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece elde eden sporcular ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi. İlçede spor kültürünün gelişimine katkı sunan program, gençlerin elde ettiği başarıların kutlanmasının yanı sıra sporun yaygınlaştırılması ve yeni yeteneklerin desteklenmesi açısından da önemli bir buluşma oldu.

Çamlıhemşin’in şampiyonları ödüllendirildi: Başarıları alkış topladı

ÇAMLIHEMŞİN PROTOKOLÜ GENÇ SPORCULARI YALNIZ BIRAKMADI

Düzenlenen ödül törenine Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Belediye Başkanı Ömer Altun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Albardak, AK Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı Hüseyin Albardak, il genel meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda veli katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda, ilçede gençlik ve spor faaliyetlerine verilen önem bir kez daha ortaya konuldu. Protokol üyeleri, genç sporcularla yakından ilgilenerek elde ettikleri başarılar dolayısıyla kendilerini tebrik etti. Katılımcılar, sporun ilçedeki gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerken, bu tür organizasyonların motivasyon açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARILAR SAHNEDE TAÇLANDIRILDI

Program kapsamında farklı branşlarda Çamlıhemşin’i temsil ederek önemli dereceler elde eden sporcular tek tek sahneye davet edildi. Sporculara madalya, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edilirken salondaki katılımcılar genç yetenekleri uzun süre alkışladı. Özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarıların ilçenin gurur kaynağı olduğu vurgulanırken, sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleri örnek gösterildi. Törende yapılan değerlendirmelerde, gençlerin spor aracılığıyla hem fiziksel hem de sosyal anlamda gelişim gösterdiği belirtilerek, başarıların gelecekte daha büyük hedeflerin habercisi olduğu ifade edildi.

Çamlıhemşin’in şampiyonları ödüllendirildi: Başarıları alkış topladı

“SPOR GENÇLERİN GELECEĞİNE YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR”

Programda yapılan konuşmalarda sporun yalnızca bir yarışma veya fiziksel aktivite olmadığına dikkat çekildi. Sporun gençlerin özgüven kazanmasına, disiplinli bireyler olarak yetişmesine ve sosyal hayata daha aktif katılmasına önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Yetkililer, Çamlıhemşin’de spor altyapısının daha da güçlendirilmesi, gençlerin farklı branşlara yönlendirilmesi ve elde edilen başarıların sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Son yıllarda ilçede spor alanında yaşanan gelişmelerin gelecek adına umut verici olduğu ifade edilirken, gençlerin desteklenmeye devam edeceği mesajı verildi.

DUYGUSAL ANLAR VE HATIRA FOTOĞRAFLARIYLA SONA ERDİ

Ödül töreni sonunda sporcular, aileleri ve protokol üyeleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Genç sporcuların mutluluğu ve ailelerin gururu programa damga vururken, salonda duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar, ilçede spor kültürünün gelişmesine katkı sağlayan organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Çamlıhemşin’in yetiştirdiği başarılı sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inançlarını ifade etti. Program, sporun birleştirici gücünü ve gençlerin potansiyelini ortaya koyan önemli bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.

Haber: Yavuz Günay

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Son Dakika Çamlıhemşin Çamlıhemşin’in şampiyonları ödüllendirildi: Başarıları alkış topladı - Son Dakika

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