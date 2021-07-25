Çamlık Mağaraları turistlerin yeni gözdesi oldu - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Orta Toros Dağları üzerinde bulunan Çamlık mağaraları, jeolojik oluşumuyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki Derebucak Çamlık Mağaraları Tabiat Anıtı, ilçenin yaklaşık 20 kilometre batısında yer alıyor.

Küpe Dağı ve Akdağ'ı güneyine alan Çamlık Mahallesi'ndeki mağaralar, içerisinden geçen akarsuları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ilgi görürken, son dönemde doğa tutkunlarının ziyaret ettiği gözde bir tabiat alanı haline geldi.

Konya ve Antalya'daki dernekler de son yıllarda artan yoğun ilgi üzerine doğa ve trekking tutkunları için bu bölgeye gezi programı düzenliyor.

Güzergah üzerindeki parkurlarda doğada yürüyüş yapan doğaseverler, mağaralara olan hayranlığını gizleyemiyor.

"Tur şirketlerinin de ilgisini çekmeye başladı"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine, bölgede keşfi yapılan 15 mağaranın bulunduğunu söyledi.

Mağaraların bilinenlerinden Balatini, Suluin ve Körükini'nin yakından görülmesi ve tanıtımı için bölgeye turlar düzenlediklerini ifade eden Büyükkafalı, şöyle konuştu:

"Keşfedilmesi ve tanıtılması gereken diğer mağaralar da var. Bu bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının, buraya olan ilgiyi daha da artıracağını düşünüyoruz. Bu bölgeye son yıllarda özellikle Manavgat ve Alanya'dan tur şirketleri aracılığıyla daha fazla ziyaretçi gelmeye başladı. Tur şirketlerinin de ilgisini çekmeye başladı. Günübirlik etkinlikler düzenleniyor. Balatini Mağarası'nda cadı kazanlarının da olduğu alanda küçük bir kanyonumuz var. Doğa yürüyüşçüleri de hem dere kenarından hem de kanyondan geçerek keyifli anlar yaşayabiliyor. Balatini Mağarası'nda Milli Parklar tarafından yapılan seyir terası da buradaki vadinin yükseklerden daha iyi izlenebilmesine imkan sağlıyor. Suluin Mağarası ise mevsim boyunca hiç suyunun eksilmemesi ile dikkati çekiyor."

Sinema oyuncusu ve senarist Ayhan Rüzgar da Türkiye'de keşfedilmemiş yerlerin tanıtımı için geziler düzenlediklerini belirterek, "Derebucak Çamlık mağaraları da daha önceden gelip keşfettiğimiz bir bölge idi. Her mağaranın kendi yapısı farklı ama bu Çamlık Mağaraları çok güzel. Tanıtılması ve turizme kazandırmak gerekiyor." diye konuştu.

Manavgat'tan mağaraları görmeye geldiğini anlatan doğa tutkunu Hicran Güler ise Çamlık Mağaraları'nı ilk kez gördüğünü belirterek, "Özellikle seyir terası çok hoştu. Bazı arkadaşlar yürümekte çekindi ama manzara güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Buraları herkes görmeli." ifadelerini kullandı.