Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti

07.11.2020 09:42
Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'da faaliyet yürüten STK başkanlarıyla birlikte ilçenin ihtiyacı olan projeler ile ilgili olarak Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a ziyarette bulundular.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'da faaliyet yürüten STK başkanlarıyla birlikte ilçenin ihtiyacı olan projeler ile ilgili olarak Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a ziyarette bulundular.

Ankara ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz; "Şehrimizin gelişimine ve değişimine ışık tutacak, ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sunacak, bölgede istikrar yaşatacak sosyo-ekonomik yapılanmalara ev sahipliği yapacak projelerimiz yanımızda; Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları ile birlikte Ankara'dayız. STK Başkanlarımıza Çan için bizlere eşlik etmelerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi iletirim. Bu anlamda devletin destekleyen ve teşvik eden yanında olarak, her fırsatta kapısını çaldığımız ve yardımlarını bizlerden esirgemeyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan'ı ziyaret ederek bazı konularda görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Öz, "Proje Dosyamızda" yer alan OSB konusunda ilgili bakanlıkların il Müdürlükleri ile görüşlerimizin sürdüğünü, Sanayi ve Ticaret Odası ve Borsası ile birlikte yürütülen OSB Alanında yatırım yapmaya hazır firmaların talepleri oluşmaya başladığından kendilerini haberdar ettik. Çan OSB sürecinde Bakanlık görüşmelerinde kendisinin her konuda yardımcı olacağı bizleri sevindirdi. Bununla birlikte Kocabaş Çayı'nın düzenlenmesi ve ruhsubat görüntüsünün engellenmesi için çay yatağına yapılması elzem olan "tersip bend" projesinin hızlanmasını talep ettik" dedi.

ÇOMÜ'nün Çan ilçesinde faaliyet gösteren meslek yüksek okuluna ilaveten bir fakülte açılması için ilçe olarak hazır olduklarını dile getiren Bülent Öz; "Hemşerilerimizin heyecan ile beklediği ilçemize bir fakülte getirilmesi konusundaki taleplerimizi içeren görüşmeleri sayın vekilimize ilettik. Kendisi de belirli aşamalar gerçekleştiğinde yardımcı olacağını ifade ettiler. Son olarak ilçemizin ihtiyaç duyduğu ve hemşerilerimizin heyecanla beklediği, tüm siyasilerin, oda ve STK'ların da başından beri uğraş verdiği "Fen Lisesi" inşasının yapılacağını kendileri tekrar ifade etmeleri bizleri sevindirdi. Ayrıca süt üreticilerini ilgilendiren; süt fiyatlarının düşük olduğu sorusuna sayın vekilimiz bununla ilgili çalışmaların yapıldığı ve üreticiyi memnun edecek bir karşılığın sağlanacağını ifade ettiler. Sayın Bülent Turan'a, Çanımız için yapılmasını düşündüğümüz ve düşünülen projeler çerçevesinde her konuda hassasiyet göstermesinden dolayı çok teşekkür ederiz" bilgilerini verdi. - ÇANAKKALE

Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti
Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti
Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti

Sivil Toplum Kuruluşları, Bülent Turan, Bülent Öz, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görevden alınan Murat Uysal'ın 15 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı         
08:42
İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı         
08:28
Kastamonu'da 14 haneli köyde 10 ev ve bir cami yandı: Kış vakti evsiz kaldık Kastamonu'da 14 haneli köyde 10 ev ve bir cami yandı: Kış vakti evsiz kaldık         
08:03
Ankara'da baba katliamı! Karısını, kızını ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü Ankara'da baba katliamı! Karısını, kızını ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü         
01:29
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın         
00:09
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulunmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulunmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 09:52:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara'da Bülent Turan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei