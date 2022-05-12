Çanakkale'de "Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı" - Son Dakika
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Çanakkale'de "Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı"

12.05.2022 22:59

Çanakkale'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 44 araç ve 172 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 44 araç ve 172 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022'nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi çerçevesinde merkeze bağlı Çınarlı köyü girişindeki AFAD Lojistik Depo ve Eğitim Sahası'nda tatbikat yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki "Çanakkale Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı" Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AFAD Müdürü İbrahim Tarı koordinesinde gerçekleştirildi.

Hazırlanan senaryoya göre, saat 10.00'da Eceabat ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.10'da ise Çınarlı köyü yakınlarındaki 2 katlı bina 5,5 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla çöktü.

Enkaz altında eşyalarını almak üzere binaya giren 4 vatandaşın burada kaldığı belirlendi.

112 Acil Yardım Hattı'na yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, UMKE ve Afet Grupları sorumlusu kurum ve kuruluşları ait ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler güvenlik çemberine aldıkları bina enkazı altında kalan kişilerin yakınlarını buradan uzaklaştırdı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) bölümü öğrencileri de görev aldı.

Öğrenciler senaryo kapsamında yakınlarının enkaz altından çıkarılmalarını talep ettiği anlarda jandarma ve polis ekiplerince sakinleştirildi.

Enkaz altında ulaşılan 3 kişi beton bloklarının kırılmasının ardından bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de de saat 10.00'dan itibaren masa başı tatbikatı, saat 20.30'dan itibaren ise artçı sarsıntı senaryosu üzerine saha tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Tarı, "Tatbikatta 44 araç ve 172 personel görev yapmakta. Tatbikatta görevlilerin olay yerine intikalini, birbirleriyle koordinasyonu sağlamaları hususunda uygulamaları yapacağız. Şu anda bir vatandaşın artçı sarsıntı üzerine bir binanın yıkıldığını ihbar etmesiyle tatbikatımız başladı. Amacımız toplumda afet farkındalığı yaratmak, ekipler arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini en üst seviyeye çıkarmaktır." diye konuştu.

Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
Çanakkale'de Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı
YORUMLAR
500
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı Çanakkale'de gerçeğini aratmayan tatbikat Çanakkale'de gerçeğini aratmayan tatbikat

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de "Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Saha Tatbikatı" - Son Dakika
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