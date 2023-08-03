Çanakkale'de genç sosyal medyadan veda mesajı paylaştıktan sonra intihar etti - Son Dakika
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Çanakkale'de genç sosyal medyadan veda mesajı paylaştıktan sonra intihar etti

04.08.2023 00:02

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştıktan sonra mezarlıkta av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Genç, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iddiaya göre 17 yaşındaki genç sosyal medyadan veda mesajı paylaştıktan sonra mezarlıkta av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

GÖREVLİ, KANLAR İÇİNDE BULDU

Gelibolu Alaeddin Kalfa Mezarlığı'nda saat 09.00 sıralarında görevli yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İsminin O.T. olduğu tespit edilen genç Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

17 yaşındaki genç, dokunaklı bir veda mesajı bırakıp canına kıydı

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Mezarlıkta av tüfeğiyle yaşamına son veren O.T'nin gece saat 00.00 sıralarında sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladığı ortaya çıktı. O.T. mesajında "Hakkınızı helal edin, kimde hakkım varsa helal olsun, ben bu dünyaya çok fazlayım. Bunun farkına vardım, ne bizim sevmeye, ne de kızmaya, ne de sevilmeye ihtiyacımız yokmuş. Eskiler çok güzeldi, ama hiçbir şey geri gelmeyecek, benim geri gelmeyecek gibi Allah razı olsun. Bugüne kadar yanımda duranların, ben hiçbir kimseye kötülük yapmadım, yaptıysam herkesten özür dilerim. Ben sadece mutlu olmak istedim ben yokken daha mutlu olacağınızı düşünüyorum. Uzun süre uykuya dalıyorum, hakkım size helal hoş olsun." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İşte gencin veda mesajı;

17 yaşındaki genç, dokunaklı bir veda mesajı bırakıp canına kıydı
Kaynak: İHA
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Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de genç sosyal medyadan veda mesajı paylaştıktan sonra intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de genç sosyal medyadan veda mesajı paylaştıktan sonra intihar etti - Son Dakika
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