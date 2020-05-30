Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor - Son Dakika

Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor

Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor Covid-19 nedeniyle iptal edilen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.

Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor

Covid-19 nedeniyle iptal edilen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl dönümü ile Anzak Günü Anma Törenlerinin yapıldığı Tarihi Alan Başkanlığı, normalleşme sürecinde kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmak için çalışma başlattı

ÇANAKKALE - Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda yer alan şehitlikler ziyarete kapatılmış ve 'Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl dönümü' ile 'Anzak Günü Anma Törenleri' iptal edilmişti. Normalleşme süreci kapsamında Tarihi Alan Başkanlığı şehitliklerin yeniden ziyarete açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl 3 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki şehitlikler, kaleler, müze ve simülasyon merkezi Korona virüs nedeni ile ziyaretçilere kapatılmıştı. 11 Mart'ta ülkemizde görülen vakanın ardından alınan tedbirler kapsamında ziyaretçilere kapılarını kapatan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, son günlerde düşen vaka sayısı ve ölüm oranlarının ardından adım adım atılan normalleşme planı kapsamında 1 Haziran'da ziyaretçilerine kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

"Şuan, her türlü senaryoya hazırız"

Normalleşme süreci ile ilgili açıklama yapan ve Alan Başkanlığında sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgiler veren Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir "Alacağımız tedbirler Bakanlar kurulundan sonra daha da netleşecek. Hem Bakanlar Kurulu hem de Bilim Kurulunun daha sonra alacağı kararları bekliyoruz. Şu anda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Ama net kurallar için Bakanlar Kurulunun açıklamasını bekliyoruz. Bir kabine toplanacak ve kararlar alınacaktır muhtemelen ve bu anlamda biz de daha net uygulamalarımızı gerçekleştirmek için bunu bekliyoruz" dedi.

Majestic Gemisi Dalışı Yaz Ortasında Olacak

Karadaki tarih kadar denizin altında da önemli batıklara ev sahipliği yapan Çanakkale Boğazı, Tarihi Alan Başkanlığı'nın girişimleri ile dalış turizmi için önemli adımlar atılmıştı. Çanakkale'nin dalış turizminin kapısını aralayacak olan H.M.S Majestic Zırhlısı'na dalış programı planlamaya alınmıştı. 27 Mayıs'ta ilk dalışın yapılacağı planlanan Majestic dalışı korona virüs nedeni ile ertelendi.

Kesin tarihi belli olmayan dalış için ilk olarak Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "H.M.S Majestic Zırhlısı'nın batırılışının 105. yıl dönümü. Geçen zamana rağmen savaşın azameti, karada olduğu gibi denizin derinliklerinde de halen okunuyor. Şimdi; dalgıç takip sistemleri, işaret şamandıraları, tekne bağlantı tonozları, iskeleler ve daha fazlası ile batıklar meraklıları için hazırlanıyor. Her ne kadar Covid-19'un gölgesinde olsa da 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' çok yakında meraklılarına kapılarını açacak. Süreç nedeni ile buraya gemi gelemedi. Ama çok fazla bir gecikme olmasa bile, normalleşme ile beraber bu yaz oraya bir dalış gerçekleştireceğiz inşallah. Dalış ile beraber süreci başlatmış olacağız. Belki de tanıtım ve kampanya işini bir iki ay ertelemiş olacağız" diye konuştu.

"Her türlü hazırlığımızı yaptık"

Tarihi Alanda ziyaretçileri karşılamak için her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, hükumet tarafından yapılacak yeni açıklamaları beklediklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreçte Türkiye ve dünya ne kadar normalleşecekse, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı da o kadar normalleşecek. Biz, gelen ziyaretçiyi karşılama noktasında her türlü hazırlığımız yaptık. Uyarı levhalarımızı, sterilizasyonlarımızı, personelimizin eğitimini verdik ve hepsinde hazırız şu anda. Tabii ki buradaki işlerimizi hükumetimizin alacağı kararlar ile de yapacağız. Ama biz hazırız. Çalışmalarımızı tamamladık. Hükumetin açıklayacağı tüm kurallara karşı hazırlıklıyız sadece Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Simülasyon merkezi açık olmayabilir"

Çanakkale savaşlarının sanal ortamda aktarıldığı ve ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği alanlardan biri olan Simülasyon Merkezi'nin duruma göre açık olabileceğini kaydeden Kaşdemir, "Kabatepe'de simülasyon merkezimiz var, iki katlı da müze salonlarımız var ve simülasyon odalarımız var. Netleştiremediğimiz ve öngördüğümüz müzelerle beraber, 40-50 kişinin bir arada bulunduğu o kapalı alanların ziyaretini erteleyebiliriz. Çünkü virüsün yayılmasında orası sıkıntılı olabilir. Yani burada alacağımız her kararda öncelik insan sağlığına yönelik olacak. Yani, insan sağlığı, Bilim Kurulu kararları, Cumhurbaşkanlığı kararları Tarihi Alan Başkanlığı olarak alacağımız kararlarda etkili olacak. Sadece Tarihi Alan Başkanlığı'nın kararları olmayacak" dedi.

Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor

Koronavirüs, Çanakkale, Gelibolu, Kabine, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 03:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor - Son Dakika

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