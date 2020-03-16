"Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı topraklarda ecdada dua - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çanakkale geçilmez' destanının yazıldığı topraklarda ecdada dua - Son Dakika

"Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı topraklarda ecdada dua

6 saat önce

Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçiler, Çanakkale Deniz Zaferi'nde bombalara, süngülere, kurşunlara göğüs gererek kahramanlık hikayeleri yazdıran şehitleri anıyor.

Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçiler, Çanakkale Deniz Zaferi'nde bombalara, süngülere, kurşunlara göğüs gererek kahramanlık hikayeleri yazdıran şehitleri anıyor.

Vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek destan yazdığı yarımadadaki şehitliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı yoğunluğu yaşanıyor.

Öğrenci grupları ve belediyelerin düzenlediği gezilerin yanı sıra kendi imkanlarıyla bölgeye gelenler, ecdadın mezarları başında dua ediyor. Minnet duygularıyla anıtları gezen ziyaretçiler, atalarını yad ederek o kahramanların torunları olmakla gururlanıyor.

Ziyaretçiler, zaman zaman kendi memleketinden, bazen ise kendi soyadlarından şehitlerin mezarlığına da rastlayıp duygulanıyorlar.

"Biz bu zamanlara onların sayesinde geldik"

Ziyaretçilerden Ali Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den buraya ilk kez geldiğini söyledi.

Televizyonda sürekli törenleri ve bölgeyi görünce heyecanlandığını belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Hep öyle gördüğümde bağrımda bir duygu hissediyordum. Allah nasip etti evlendim ve çocuklarım oldu. Onları da alıp geldim. Koronavirüs falan var diyorlar. Hiç önemli değil. Buraya geldiğimde tüylerim diken diken oldu. Çocuklarıma da bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Burayı görmeden ölecektim belki de. Hep içimde kalacaktı. Belki benim de dedelerim var burada. Onları gördüğümüz zaman daha çok duygulanıyoruz. Biz bu zamanlara onların sayesinde geldik. İnşallah bir daha böyle bir şey görmeyiz."

"Burası gez gez bitmiyor"

Denizli'den gelip ilk kez şehitlik ve anıtları ziyaret eden Hakkı Çavuş da büyük heyecan yaşadığını anlattı.

Çavuş, "Burası gez gez bitmiyor. Gezerken duygusal anlar yaşıyoruz. Atalarımız burada bizler için, vatanı emanet etmek için şehit düşmüş. Onlara bol bol dua ediyoruz. Niyetimiz hep vardı ama nasip olmuyordu. Yeğenlerimi de alıp geldim ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

İzmirli ziyaretçilerden Cem Ersan ise ilk defa bölgeye gelerek Şehitler Abidesi'ni ailesiyle ziyaret ettiğini ve duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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