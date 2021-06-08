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Çanakkale kahramanları öykü kitaplarında - Son Dakika

Çanakkale kahramanları öykü kitaplarında

08.06.2021 14:17
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Çanakkale kahramanları öykü kitaplarındaMİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışması ile Çanakkale kahramanlarının hayatları öğretmenler tarafından yeniden öyküleştirildi.

Çanakkale kahramanları öykü kitaplarında

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışması ile Çanakkale kahramanlarının hayatları öğretmenler tarafından yeniden öyküleştirildi. Bakanlar Ziya Selçuk ve Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'deki kahramanlık hikayelerinin tekrar yazıldığı 10 öykü kitabının tanıtımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen törende İzmirli öğretmenler Çanakkale şehitleri için bestelediği 'Ölüyorum' adlı eseri seslendirdi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bugün 106 yıl önce elde edilen zaferin yeniden anlatılması için ciddi bir sorumluluk alındığını belirtti. Bakan Ersoy, Çanakkale Savaşlarının Türk milletinin topyekun ortaya koyduğu bir varlık kadar o mücadelenin ardındaki düşüncenin de eşi benzeri olmayan bir ruh hali olduğunun altını çizerek, "Çanakkale savaşları tarihin sayfalarında yerini almış alelade bir yaşanmışlık değildir. 106 yıldır devam eden bir anlayış, bir inanç, hayatın her alanında karşılaştığımız olaylara, aldığımız kararlara yansıyan bir bakıştır. Canlıdır, yaşamaktadır, dünya döndükçe böyle kalmaya devam edecektir. Bu bilinci nesilden nesle aktarmak bizlerin yerine getirmek zorunda olduğu bir sorumluluktur" diye konuştu.

Öykü çalışmasının 1 yıl içinde hazırlandığını belirten Ersoy, "Ortaokul eğitimi alan çocuklarımız için titizlikle kaleme alınan 10 öykü artık okuyucusuyla buluşmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.'HİÇBİR ZAMAN ÖDENEMEYECEK OLAN DA BİR BORÇ'Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise Çanakkale kahramanlarını saygıyla yad etmek, anlamak ve anlatmak için hazırlanan öykü setini çocuklara sunmak için bir araya geldiklerini belirtti. Çanakkale muharebesinin, vatan uğruna nasıl fedakarlık yapılacağının bir göstergesi olduğunu kaydeden Selçuk, "Çanakkale muharebelerinde feda edilmiş olan nesiller, çocuklarımızın geleceğini ortaya koyabilmek için çok büyük bir mücadele verdiler. Bu mücadele çerçevesinde bu kahramanları unutmamak, bize bıraktıkları değerin, değerini bilmek müthiş bir vazife diye düşünüyorum. Bunu kabul edip bizden sonrakilere de bunu aktarmak, şehitlerimizin, gazilerimizin neler yaptığının iyi anlatılması hepsinin tekrar ele alınması gerekiyor. Hepsine bir vefa borcumuz var. Bu borç bitmeyen bir borç. Hiçbir zaman ödenemeyecek olan da bir borç. Onun için daimi çalışmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızın berrak beyinleriyle bizi bekleyen geleceğe dair sağlıklı bilgiler edinmesi çok önemli" diye konuştu.'MÜTHİŞ BİR GÖREV'Bakan Selçuk, sanatın toplumsal olayların incelikli ve içten yansıtılmasında en kıymetli metotlardan biri olduğunu belirterek, "Çanakkale muharebeleri geçtiğimiz yüzyılda birçok sanat eserinin konusu olmaya devam etti. Sanatçılarımızın eserlerinde Çanakkale'de yaşananları farklı formlarıyla görüyoruz. Bizler de kahramanlarımızı kitaplarla çok daha yüksek bir şekilde anlatmayı denedik. Bu yolda adım atmak kolay değil. Sorumluluğumuzun da farkındayız. İçinde bulunduğumuz çağın koşullarında o günlere bakmak, bu bakışla olan biteni yeniden yorumlamak, çocuklarımıza büyüklerimizin yaptığı fedakarlığı anlatabilmek gerçekten müthiş bir görev. Bu görevi insanın nasıl bir kahramanlıkla yapabileceğini ortaya koyarak göstermek de ayrı bir vazife. Bugün de o vazifenin içindeyiz. Bu eserlerin çocuklara ulaşması çok önemli. Onlar için bu kahramanlıkları yeni bir gözle dikkat çekici bir biçimde ortaya koydular. Ana fikri, insanın vatanı için kendi sınırlarını nasıl aşabileceğini göstermek diyebilirim. Bunu gösterdiler. Biz de bunları kaleme almaya çalıştık. Bu tarihi bir olay, projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin devamı da var. Ödevimiz bitmedi. Ödevimizin devam etmesinde katkı sağlayacak herkese açığız" diye konuştu.Konuşmaların ardından kitap yazarı öğretmenlere belgelerinin verilmesi ve şehit torunlarının hatıra fotoğrafı çektirmesi ile tören sona erdi. Bakan Ersoy ve Bakan Selçuk daha sonra tören salonunun bahçesinde kurulan, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti, müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.'EBA ÜZERİNDEN ERİŞİME DE AÇILDI'Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde yaklaşık bir yıl süren çalışma ile Çanakkale kahramanlarının hatıraları 10 ayrı öykü kitabına dönüştürüldü. Öykü kitapları EBA üzerinden de dijital olarak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açıldı.10 ÖYKÜ KİTABI TANITILDI Yusuf Dursun'un 'Vatan Sana Emanet/ Kınalı Hasan' ve 'Elveda Kuşlar', Fatma Aydar'ın 'Merhamet Kanatları', Veli Üstün'ün 'Denizlerin Tahtı', Müzeyyen Alver'in 'Yusufçuklar da Ağlar', Işık Okçu'nun 'Karanlık Limanın Martısı', Huri Dursun Özkan'ın 'Korkuya Vakit Yok', Mukadder Bilgili'nin 'Tablodaki İzler', Kadir Girgin'in 'Umudumuz Var' ile Mehtap Teker'in 'Yükünü Kalbiyle Taşıyan Yiğit' adlı öyküleri, tarihi gerçekliğe ve öğrenci seviyesine uygunluk bakımından da incelenerek, ortaokul öğrencileri ile buluşmaya hazırlandı.

Törene onur konuğu olarak, Çanakkale şehitleri Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe, Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammet Yıkar, İsmail Hakkı Bey'in torunları Levent ve Cihat Gündoğdu katıldı.

Çanakkale kahramanları öykü kitaplarında
Çanakkale kahramanları öykü kitaplarında
Çanakkale kahramanları öykü kitaplarında

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Çanakkale, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale kahramanları öykü kitaplarında - Son Dakika


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