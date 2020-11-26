Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hataylıları Çanakkale ruhuyla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Hatay'daki Köprübaşı mevkisinde ziyarete açıldı.

Proje Koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilere müze içerisindeki 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşı'nı anlattıklarını söyledi.

Mobil müzenin Hatay'da yarına kadar ücretsiz ziyaretçi ağırlayacağını belirten Karataş, "Müzemiz şu anda Şehir Müzesinin hemen ön tarafında konuşlandı. Müzemizin içerisindeki vitrinlerde savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmaktadır. Böylelikle Çanakkale Savaşı'nı insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak mobil müzede ziyaretçileri ağırladıklarını kaydeden Karataş, tüm Hatay halkını beklediklerini sözlerine ekledi.