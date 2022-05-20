ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu' sonuçlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının (ÇATAB) Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği fotoğraf maratonuna, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen fotoğrafçıların yanı sıra Avustralya ve Macaristan gibi ülkelerden de fotoğrafçılar katılım gösterdi. Katılımcılar, 3 gün boyunca Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik, anıt ve mezarlıklar ile doğal hayatın sürdüğü noktaları fotoğrafladı.

Çanakkale kara ve deniz savaşlarının yaşandığı coğrafyanın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve görsel değeri yüksek fotoğraflarla gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı maratonda çekilen fotoğraflar jüri tarafından değerlendirildi. Birinciliği Hasan Uçar, ikinciliği Ahmet Mücen, üçüncülüğü ise Kader Yetişken elde etti. Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü Makbule Yıldız'ın olurken Jüri Özel Ödülü ise Volkan Karagülleoğlu'na verildi. Halit Bozkuş, Sertaç Nurtan ve Uygur Kaygusuz ise mansiyonla ödüllendirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Yarımadası'nın fotoğraf sanatının yaygın ve etkili gücü ile tanıtılmasını ve elde edilecek görsel materyallerin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını belirterek, ödül alan fotoğrafçıları kutladı. Ödül töreninin ağustos ayı içinde yapılmasının planlandığı belirtildi.