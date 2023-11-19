Tutuklanan Nihal ve Bahar Candan ilk günden olay çıkardı! Memurlar çileden çıktı

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Candan kardeşlerin cezaevine girer girmez sorun çıkardığı ve infaz koruma memuruyla tartıştığı bilgisi geldi.

"İNFAZ KORUMA MEMURU BAHAR CANDAN'A KIZDI"

İlk günden itibaren Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşleri takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, iki kardeşin hapisteki ilk günlerinde infaz koruma memurlarına sorun çıkardığını ileri sürdü. Erdinç, "İlk dönemlerinin zor olduğunu dile getiren Emrullah Erdinç, "Aile markasız kıyafetler götürdü cezaevin. Bahar Candan'ın oradaki infaz koruma memurlarıyla tartıştığı, infaz koruma memurlarının Bahar Candan'a kızdığı bilgisi geldi. Çünkü biraz şımarıklık yaparak yemekleri beğenmediği ve ne istediklerini bilmiyorum ama 'saçma sapan isteklerinin oldu' cümlesini kullandıkları için söylüyorum. Yemekleri beğenmedikleri bilgisi geldi" dedi.

CANDAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirildi. Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Candan kardeşler ve Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.