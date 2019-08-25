Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediyesi 30 Ağustos'a hazırlanıyor
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Çankaya Belediyesi 30 Ağustos'a hazırlanıyor

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zaferinin 97'nci yılını, başta Zafer Parkı olmak üzere Çankaya'nın dört bir yanında bando geçişleriyle kutlamaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi 30 Ağustos'a hazırlanıyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zaferinin 97'nci yılını, başta Zafer Parkı olmak üzere Çankaya'nın dört bir yanında bando geçişleriyle kutlamaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı başta Birlik Mahallesi'nde hizmete açılan Zafer Parkı olmak üzere Çankaya'nın dört bir yanında bando eşliğinde kutlanacak.

Belediye Başkanlık Binası önünden 29 Ağustos'ta başlayacak etkinlikler, 30 Ağustos saat 9.30'da Çayyolu Atapark'ta devam edecek.

Bando geçişleri ise saat 13.00'te Bahçelievler 7. Cadde'de, saat 15.00'te Kuğulu Park'ta, 19.30'da Lozan Parkı ardından İsmet İnönü ve Zafer Parkı'nda olacak.

Kutlamalar, Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla Zafer Parkı'ndaki Çankaya Belediyesi orkestrasının konseriyle sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu özel günü konser ve gösterilerle başkentlilerle kutlayacakları belirterek, şu ifadeleri kullandı:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük ve devrimci önderliği ile halkımız, emperyalizme karşı insanlığın en büyük ulusal kurtuluş mücadelesini kazandı. Kendi halkından başka, üstelik savaşlarda yorgun ve bitkin düşmüş halkından başka hiçbir şeye güvenmeden yola çıktı ve insanlığa bir büyük kurtuluş mücadelesi armağan etti. Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos'u şimdiden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğinin korunmasında varlığını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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